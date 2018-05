Brauerei Zwettl gehen die Bierkisten aus

ZWETTL. Engpass bei Bierkisten: Der Privatbrauerei Zwettl droht ein Lieferstopp, wenn Kunden die Kisten nicht zurückbringen.

Die Privatbrauerei Zwettl beklagt bereits den zweiten Sommer in Folge einen Bierkisten-Engpass. Das berichtet der ORF Niederösterreich. Viele Kunden würden daheim Kisten horten und nicht zurückbringen, heißt es. Von den insgesamt 550.000 Bierkisten, die im Umlauf sind, seien im Lager nur noch wenige vorhanden. Ein Mitgrund: Das Bier sei mittlerweile auch in den angrenzenden Bundesländern Oberösterreich und der Steiermark sehr gefragt. Durch die weiteren Entfernungen verlängere sich auch die Zeit, bis die Kisten ihren Weg zurückfinden.

In einem Facebook-Posting fordern die Brauherren der Zwettler Brauerei daher dazu auf, die leeren Kisten in die Supermärkte zu bringen, „damit wir den aktuell so großen Bedarf an unserem köstlichen Bier decken können“, wie es darin heißt. Dieselbe Aktion lief bereits im Vorjahr - laut Brauerei mit Erfolg. „In den sozialen Medien entwickelt sich schnell eine eigene Dynamik, der Aufruf wird oft geteilt und ist Gesprächsthema“, wird Rudi Damberger, Marketingleiter von Zwettler Bier, in dem ORF-Bericht zitiert.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema