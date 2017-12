Brand-Drama: Hilfe für Überlebende angelaufen

KÖFLACH. Kurzschluss oder Kerze als Ursache vermutet.

Das Wohnhaus des abgelegenen Bergbauernhofes im steirischen Köflach (Bezirk Voitsberg) liegt in Schutt und Asche. Bei dem Großbrand sind am Stefanitag drei Angehörige einer neunköpfigen Familie ums Leben gekommen.

"Das Schlimmste, was Eltern passieren kann, ist eingetreten. Meine beste Freundin hat ihren 2-jährigen Sohn Maximilian und ihre Mama und eine Frau, die bei ihnen am Hof lebte, verloren", schreibt die Voitsbergerin Sabrina Zingl auf Facebook und bat um Spenden für die Familie, die vor dem Nichts steht. Am wichtigsten sind jetzt Kleidung für Damen, Herren und Kinder sowie Hygieneartikel.

Wie berichtet, brach in den frühen Morgenstunden Feuer im Holzhaus aus. Die 70-jährige Altbäuerin und eine 77-Jährige, die früher als Magd auf dem Hof gearbeitet hatte, kamen ebenso in den Flammen um wie der erst zweijährige Enkel. Die Überreste des Buben wurden im verbrannten Gitterbett gefunden.

Dessen Mutter (29), deren Lebensgefährte (33) sowie vier weitere Kinder im Alter zwischen fünf und acht Jahren konnten sich noch ins Freie retten.

Die Kripo befragte gestern den 33-Jährigen, der das Feuer als erster wahrgenommen hatte. Sie hatten im Obergeschoß geschlafen und gelangten über einen Balkon in Sicherheit, während die Großmutter, die pflegebedürftige 77-Jährige sowie der Zweijährige im Erdgeschoß von den Flammen offenbar eingeschlossen wurden.

Mögliche Brandursache: ein Kurzschluss oder eine brennende Kerze.

