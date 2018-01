Bombenpläne an 12-Jährigen geschickt: Anklage gegen "Terroristen-Chefkoch"

WIEN. Ein 18-jähriger Wiener soll laut Staatsanwaltschaft auch selbst einen Anschlag geplant haben.

Auf diesem Weihnachtsmarkt soll der 12-Jährige versucht haben, eine Nagelbombe, die er am Körper trug, zu zünden. Bild: dpa

Die 55 Seiten starke – nicht rechtskräftige – Anklage der Wiener Staatsanwälte gegen jenen inzwischen 18 Jahre alten Österreicher, der im Jänner des Vorjahres in Wien verhaftet worden war, hat es in sich.

Die Ankläger lasten Lorenz K. neben versuchter Bestimmung zum Mord und versuchter Bestimmung zur vorsätzlichen Gefährdung durch Sprengmittel auch das Gutheißen terroristischer Straftaten und die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung an. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft. Am 20. Jänner 2017 war er unter Terrorverdacht in Wien festgenommen worden und sitzt seither in U-Haft.

Die Anklage enthält Punkte, die bisher nicht öffentlich bekannt waren. So soll K., nachdem er sich mit einem Treueschwur zu den Zielen des IS bekannt hatte, einem zwölf Jahre alten Buben aus Deutschland nicht nur Bombenpläne via WhatsApp geschickt, sondern dem Jugendlichen auch aufgetragen haben, einen Anschlag auf einem Weihnachtsmarkt durchzuführen.

Der verdächtige 12-Jährige

"Zieh ne fette Jacke an... Dann geh hinter eine Hütte und zünde an und lauf vor", soll der 18-Jährige, der sich selbst "Terroristen-Chefkoch" nannte, dem Buben geschrieben haben. Der Sprengsatz des Buben aus einer deutsch-irakischen Familie detonierte glücklicherweise nicht. Die Polizei stellte die Bombe später hinter einem Gebüsch sicher.

Sachverständige kamen zu dem Schluss, "dass es sich um eine funktionsfähige Brandvorrichtung" handelte. Der Bub kann aufgrund seines Alters strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden. Der 18-Jährige bestreitet die Anstiftung zum Mord. Von den Plänen des 12-Jährigen habe er nichts gewusst. "Wir werden alles bis auf die Mitgliedschaft am IS bestreiten. Mein Mandant ist sicher nicht der Staatsfeind Nummer eins", sagt Verteidiger Wolfgang Blaschitz. Zum Islam konvertiert war Lorenz K., dessen Eltern aus Albanien stammen, während eines Gefängnisaufenthalts im Alter von 16 Jahren.

Am 1. Dezember 2016 hatte Lorenz K. in Neuss (Nordrhein-Westfalen) nach islamischem Recht eine junge Deutsche geheiratet haben. Mit ihr gemeinsam soll er laut Anklage geplant haben, einen Selbstmordanschlag durchzuführen. Dafür besorgte er sich Bombenbaupläne aus dem Internet und fertigte gemeinsam mit einem Bekannten in Deutschland eine "Testbombe" an. Am 9. Dezember 2016 wurde K. in Aachen vorübergehend festgenommen und musste nach Österreich zurückkehren. Auch nach seiner Rückkehr soll er an den Plänen "zur Verübung eines Anschlags festgehalten haben", sagen die Staatsanwälte.

Die Ziele des "Terror-Kochs":

Prozessbeginn im Frühjahr?

In seinen Einvernahmen gab der 18-Jährige an, er habe seine Anschlagspläne bereits Wochen vor seiner Festnahme am 20. Jänner 2017 aufgegeben, dies aus "Feigheit" vor seinen Gesinnungsgenossen aber nicht zugegeben.

Ob diese Schilderungen glaubwürdig sind, werden die Geschworenen zu beurteilen haben. Der Prozess wird voraussichtlich noch im Frühjahr beginnen.

