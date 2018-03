Bluttat in Tirol: Mann ermordet - Täter soll Suizid begangen haben

OBERNDORF/KIRCHBERG. Eine noch nicht geklärte Bluttat hat in der Nacht auf Samstag in Tirol zwei Todesopfer gefordert.

(Symbolbild) Bild: Wodicka

Nach ersten Informationen hat ein 51 Jahre alter Mann in Oberndorf (Bez. Kitzbühel) Suizid begangen, wenig später wurde im Zuge der Ermittlungen in einer Wohnung in Kirchberg die Leiche eines 63-jährigen Mannes gefunden. Dieser soll einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein.

Das Landeskriminalamt sieht aufgrund der Umstände "mit großer Wahrscheinlichkeit" einen Zusammenhang zwischen den beiden Todesfällen. Die Exekutive geht von Mord und anschließendem Selbstmord aus.

