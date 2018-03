Bis zu 1000 Euro Strafe für rauchende Eltern

WIEN. Saftige Strafen soll es künftig für Autofahrer setzen, die im Beisein von Kindern rauchen.

Am Donnerstag wurde im Parlament der ÖVP-FPÖ-Initiativantrag zum Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucherschutzgesetz beschlossen. Dieser enthält neben der Abschaffung des totalen Rauchverbots in der Gastronomie auch besagte Neuerung zum Rauchen im Fahrzeug.

Wer dann ab 1. Mai beim Rauchen im Auto mit einem Mitfahrer unter 18 Jahren erwischt wird, „ist mit einer Geldstrafe bis zu 100 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 1000 Euro zu bestrafen“.

In Italien ist eine solche Regelung bereits seit einigen Jahren in Kraft, dort müssen Wiederholungstäter sogar mit bis zu 5000 Euro Strafe rechnen. Neben dem Rauchverbot im Auto, wenn Minderjährige dabei sind, beschließt der Nationalrat noch weitere Neuerungen. So sollen jene, die Tabakwaren an Unter-18-Jährige verkaufen, mit 7500 Euro bestraft werden. Im Wiederholungsfall sind sogar bis zu 15.000 Euro fällig.

