Baggerfahrer starb nach Sturz in Teich

ALPL/KRIEGLACH. Ein 63-jähriger Mann rutschte mit einem Kleinbagger in einen Fischteich. Reanimationsversuche scheiterten.

Ein 63 Jahre alter Mann aus dem obersteirischen Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist am Donnerstagnachmittag bei einem Arbeitsunfall am Alpl ums Leben gekommen. Der Mann war bei Erdarbeiten mit einem Kleinbagger in einen Fischteich gerutscht. Ein Notarzt versuchte den Mann zwar zu reanimieren, letztlich aber vergeblich.

Der Obersteirer hatte gegen 15.00 Uhr mit dem Minibagger im Bereich der Fischteiche in der Nähe der Bruggraber-Lifte auf etwa 1.100 Meter Seehöhe Erdbewegungsarbeiten durchgeführt. Aus noch unbekannter Ursache geriet die Maschine mit dem Mann ins Rutschen und fiel ins Wasser. Zeugen alarmierten die Rettungskräfte, auch der Rettungshubschrauber Christophorus 3 des ÖAMTC wurde angefordert. Die Ermittlungen zum Unfallhergang seien noch im Laufen, sagte der Polizist der Bezirksleitstelle Bruck-Mürzzuschlag.

