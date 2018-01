Babymord: Großvater soll Enkelin missbraucht haben

WIEN. Tragische Wende im Fall des ermordeten Babys in Wien. Der Großvater soll seine vierjährige Enkelin missbraucht haben. Das dürfte bei der Mutter einen psychischen Schock verursacht haben.

(Symbolbild) Bild: Weihbold

Es ist eine Familientragödie. Nach dem Mord einer Mutter an ihrem acht Monate alten Sohn im Wiener-Donauspital, werden jetzt die tragischen Hintergründe bekannt.

Kurz vor der Tat dürfte der Großvater die vierjährige Schwester des Babys sexuell missbraucht haben. Die 37-jährige Frau wurde deshalb Anfang Jänner mit ihren beiden Kindern in einem Mutter-Kind-Zimmer im Donauspital aufgenommen.

Schwiegervater verhaftet

In dieser psychischen Ausnahmesituation kam es am 3. Jänner zum Mord. Sie erstickte ihren Sohn mit einem Polster, das Mädchen rührte sie nicht an. Dann versuchte sich die verzweifelte Frau selbst zu richten- eine Krankenschwester fand sie allerdings und konnte sie retten.

Die Frau befindet sich in Untersuchungshaft und in einer geschlossenen psychiatrischen Abteilung. Jetzt sitzt auch ihr Schwiegervater in Haft. Der Mann wurde nach der Vernehmung seiner Enkeltochter sofort verhaftet.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema