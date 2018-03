Aufregung um Punkteliste für Sex

WIEN. Ein angebliches Punktesystem für Sex bringt die Schülerunion in Bedrängnis.

38 Punkte für Sex mit dem Bundesobmann oder der Bundesobfrau, 16 Punkte für Sex mit dem Landesschulsprecher oder der Landesschulsprecherin, keine Punkte für Sex mit einer "normalen" Schülerin oder einem normalen Schüler: In der stärksten Schülerorganisation des Landes soll bis vor kurzem eine solche Punkteliste im Umlauf gewesen sein, berichtet der standard.at.

Punkte gibt es demnach für "schmusen" und die doppelte Anzahl für "pempan" mit einem Funktionär oder einer Funktionärin – je höher die Position, desto mehr Punkte. Besonders bei Seminaren oder Workshops soll von der Liste Gebrauch gemacht und im Anschluss die Punkte untereinander verglichen worden sein. Offenbar wurde das System vom ganz oben via WhatsApp unter Mitgliedern verbreitet, die schon länger in der Organisation aktiv waren.

Schülervertretung - Punktesammeln für Sex mit Funktionären bei Schülerunion https://t.co/OegKxvOcM3 pic.twitter.com/GElEBqOcih — derStandard.at (@derstandard_at) 10. März 2018

"Absolut nicht toleriert"

"Dieses angesprochene Punktesystem wird von uns als Schülerunion Österreich absolut nicht toleriert", nimmt Schülerunion-Bundesobmann Sebastian Ratz zu den Vorwürfen Stellung. Er bestätigt, dass eine solche Liste existiert hat. "Was als Dummheit von ehemaligen Mitgliedern begonnen hat, wurde von uns sofort unterbunden als wir davon erfahren haben. Gemeinsam mit allen Landesorganisationen haben wir daran gearbeitet, die Verbreitung zu stoppen und das auch so weiterkommuniziert", so Ratz. Kritiker entgegnen, es wurden keinen konkreten Maßnahmen gesetzt um die Verbreitung zu stoppen.

Über die Jahre hinweg soll das brisante Punktesystem zwischendurch gelöscht, dann jedoch wiederbelebt und auch aktualisiert worden sein. Nicht nur in Wien, auch in den Bundesländern war sie im Umlauf, schreibt der Standard.

Kritik kommt von der Aktion kritischer Schüler_innen (AKS). "Menschen nach Punkten zu bewerten und sie dann auch noch auf einer intimen Ebene deshalb auszunutzen ist einfach nur erniedrigend. Hier hätte schon lange was passieren müssen", sagt die AKS-Bundesvorsitzende Jasmin Chalendi.

