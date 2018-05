Angeblich 150 Tage nicht geschlafen: Grazer griff Passanten an

GRAZ. Weil er angeblich 150 Tage lang nicht geschlafen hat, ist Donnerstagfrüh ein 35-Jähriger in der Grazer Innenstadt ausgerastet.

Der Mann hatte Passanten attackiert, gegen ein geparktes Auto getreten und war auch noch auf einschreitende Polizisten losgegangen. Der Randalierer wurde vorübergehend festgenommen und machte anschließend wirre Angaben. Er wurde in eine Nervenklinik gebracht.

Der Grazer hatte gegen 7.40 Uhr in der Schönaugasse einen 46-jährigen Weizer sowie einen 16-Jährigen ohne ersichtlichen Grund geschlagen. Dann trat er auf das abgestellte Fahrzeug ein. Eine Passantin beobachtete das Geschehen und rief die Polizei. Die Beamten entdeckten den Verdächtigen am Jakominiplatz und stellten ihn zur Rede. Er verhielt sich auch gegenüber den Uniformierten aggressiv und versuchte sie mit Tritten und Schlägen zu verletzen. Die Polizisten überwältigten ihn, wurden dabei aber leicht verletzt. Bei der späteren Vernehmung gestand der 35-Jährige die Angriffe und gab als Motiv 150 Tage ohne Schlaf an. Deshalb habe er wahllos Personen attackiert. Er wurde angezeigt.

