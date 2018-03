An die Beete, fertig, los: Ratgeber für kleine Gärtner

Ob forschen, beobachten, säen oder ernten: OÖN-Experte Karl Ploberger zeigt, wie spannend und lustig Gartenarbeit sein kann.

Tipps, Tricks und spannende Fakten rund um den Garten gibt’s in „Karl Plobergers Kindergarten“. Bild: Wolfgang Simlinger

Karl Ploberger ist seit Jahren anerkannter Gartenexperte, das Wissen dazu hat er sich schon von klein auf angeeignet. "Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich als Bub mit dem Garteln begonnen hab’", erzählt er. "Als Sechsjähriger startete ich den Versuch, eine Kastanien-Allee bei uns im Garten anzulegen. Ich bin zwar kläglich gescheitert – doch gelernt hab’ ich auch viel daraus."

Und genau das will der OÖN-Biogärtner nun in seinem neuen Buch "Karl Plobergers Kindergarten" (Herr-am-Hof-Verlag, 14,90 Euro) an kleine Hobbygärtner weitergeben.

Tipps für die ganze Familie

Dazu hat er gemeinsam mit der Biologin Andrea Benedetter vom Linzer Biologiezentrum viele Tipps rund um den Garten zusammengetragen, die nicht nur für Kinder, sondern für die ganze Familie interessant sind.

"Es sind nämlich spannende Momente, wenn man gemeinsam am Teich sitzt und die Libellen beobachtet – oder eben auch mitverfolgt, wie aus einer Handvoll Samen Blumen, Kräuter oder Gemüsepflanzen werden.

"In dem Buch gibt Ploberger nicht nur viele praktische Ratschläge für die Gartenarbeit, er weiß auch viel Spannendes über das kleine Stück Natur vor der Haustür zu erzählen.

Hier finden Eltern und ihre Kinder gleich ein paar Tricks zum Selberausprobieren:

Wettervorhersage: Die Ringelblume ist nicht nur eine großartige Heilpflanze, die sich zudem einfach im Garten anbauen lässt, mit ihrer Hilfe kann man auch das Wetter vorhersagen. Wenn ihre Blüten zwischen sechs und sieben Uhr morgens bereits geöffnet sind, wird es ein sonniger Tag. Sind sie nach sieben Uhr noch geschlossen, muss man allerdings mit Regen rechnen.

Zauberblumen: Für dieses Experiment braucht man eine Pflanze mit einer weißen Blüte – eine Rose zum Beispiel oder eine Tulpe oder Margerite. "Stellt die Blume in ein Glas mit etwas Wasser und gebt ein bisschen blaue Tinte dazu. Die Pflanze nimmt ständig Wasser auf und damit steigt auch die Tinte im Stängel nach oben. Langsam färbt sich so die Blüte richtig blau", sagt Ploberger.

"Turbo-Gemüse": "Wenn du es kaum erwarten kannst, eigenes Gemüse zu ernten, setze am besten flotte Pflanzen an, wie zum Beispiel das Radieschen", rät Ploberger. Besonders schnell wachsen auch Pflücksalate. Bereits nach einigen Wochen kann man Blätter abzupfen und den ersten Salat aus dem eigenen Garten genießen.

