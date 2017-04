Alko-Lenkerin mit gestohlenem Auto verunglückt

WEITRA. In alkoholisiertem Zustand und mit einem gestohlenen Auto ist am Samstagnachmittag eine Frau im Waldviertel verunglückt. Am Auto entstand Totalschaden.

Die Lenkerin besitzt keinen Führerschein. Sie wurde der Staatsanwaltschaft Krems und der Bezirkshauptmannschaft Gmünd angezeigt.

Ein Angestellter eines Lokals in Moorbad Harbach (Bezirk Gmünd) hatte angezeigt, dass eine Frau einem Gast die Autoschlüssel und in weiterer Folge den Wagen gestohlen hatte. Als eine Streifenwagenbesatzung bei der Fahndung auf das Fahrzeug stieß, gab die Lenkerin Gas, berichtete die Polizei. In einer Linkskurve auf der L8282 in Weitra geriet der Pkw auf das Bankett, kam ins Schleudern und touchierte ein Betonrohr im linken Straßengraben. Die Lenkerin wurde eigenen Angaben zufolge nicht verletzt. Ein bei ihr durchgeführter Alkotest verlief positiv.

1 Kommentar (4768) · 10.04.2017 18:58 Uhr von Puccini· 10.04.2017 18:58 Uhr Wurde auch bei dem Besitzer des gestohlenen Fahrzeuges ein Alko-Test durchgeführt ... Antwort schreiben

