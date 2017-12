89.000 Kandidaten schafften heuer die Führerscheinprüfung

WIEN. 89.251 Personen schafften heuer in Österreich die praktische Führerscheinprüfung für die Klasse B. Knapp ein Drittel der Kandidaten, rund 39.000, fielen durch.

Insgesamt ist damit die Zahl der positiven Abschlüsse erstmals in Österreich auf unter 90.000 gesunken. Im Vorjahr waren es noch 91.735. Die zurückgehenden Zahlen sind unter anderem auf schwächere Geburtenjahrgänge und spätere Absolvierung der Führerscheinausbildung zurückzuführen. Außerdem gibt es ein Stadt-Land-Gefälle. Absolvieren am Land bis zu 40 Prozent den L17, sind es in Wien etwa lediglich 13 Prozent.

Seit fünf Jahren konstant ist die Zahl der Motorrad-Prüfungen. Sie liegt bei knapp 15.000. Die Absolventen sind durchwegs älter, das Mindestalter für die stärkste Motorradklasse A beträgt bei Direkteinstieg 24 Jahre. Die Durchfallsrate liegt bei Motorradlenkern bei unter zehn Prozent.

