6,2 Millionen Euro warten im Vierfachjackpot

WIEN. Drei Zahlen aus den ersten sechs, drei von 33 bis 39 - das war eine zu schwierige Kombination für die Teilnehmer am Lotto "6 aus 45".

Damit gab es bei der Sonntagsziehung zum vierten Mal hintereinander keine sechs Richtigen, am Mittwoch geht es um einen Vierfachjackpot, der mit rund 6,2 Millionen Euro gefüllt sein dürfte.

Drei Spielteilnehmer erzielten einen Fünfer mit der Zusatzzahl und gewannen damit jeweils rund 70.000 Euro. Ein Tiroler und ein Wiener waren dabei jeweils per Quicktipp erfolgreich, ein Burgenländer kam per Normalschein zu seinem Gewinn. Beim Joker gab es einen Sologewinn mit rund 262.000 Euro in Niederösterreich. In Oberösterreich hatte ein Spieler ebenfalls die richtige Kombination auf seinem Schein, aber das "Nein" gewählt.

Die endgültigen Lotto-Quoten der Ziehung von Sonntag:

3 Fünfer+ZZ zu EUR 69.923,70 151 Fünfer zu je EUR 1.515,50 382 Vierer+ZZ zu je EUR 179,70 7.393 Vierer zu je EUR 51,50 9.802 Dreier+ZZ zu je EUR 17,50 129.084 Dreier zu je EUR 5,30 366.548 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Die Gewinnzahlen: 1 2 6 33 34 39 Zusatzzahl: 44

