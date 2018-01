413 Verkehrstote im Vorjahr: So wenig Todesopfer wie noch nie seit 1950

WIEN/LINZ. Insgesamt 413 Menschen starben im vergangenen Jahr bei Verkehrsunfällen in Österreich, um 19 weniger als 2016.

(Symbolfoto) Bild: Weihbold

Das gab das Innenministerium gestern am Neujahrstag bekannt. Es ist die niedrigste Zahl seit Beginn der entsprechenden Aufzeichnungen im Jahr 1950.

Bereits zum fünften Mal in Folge liegt die Zahl der Todesopfer unter 500, davor waren immer mehr zu beklagen gewesen. Im bisher schlimmsten Jahr, 1972, gab es 2948 Verkehrstote, mehr als siebenmal so viele wie 2017, obwohl seit damals die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge von 2,5 Millionen auf 6,8 Millionen gestiegen ist.

Hauptursache: Ablenkung

Auch in Oberösterreich sinkt die Zahl der Getöteten seit Jahren konstant: 2017 kamen 81 Personen ums Leben, um neun weniger als 2016 und um 66 weniger als 2007. Es ist die zweitniedrigste Zahl nach 2014, als "nur" 75 Menschen ums Leben kamen.

Die meisten Verunglückten gab es mit neun Todesopfern im Bezirk Braunau. In den Bezirken Kirchdorf und Ried starben je acht Menschen, in Grieskirchen sieben. Keinen einzigen tödlichen Unfall gab es 2017 in der Stadt Steyr.

Bei fast einem Drittel der tödlichen Verkehrsunfälle gilt Ablenkung bzw. Unachtsamkeit als vermutliche Unfallursache (32,3 Prozent). Dahinter folgen nicht angepasste Fahrgeschwindigkeit (26,3 Prozent) und Vorrangverletzung (10,9 Prozent). In 19 Fällen war Alkohol im Spiel.

Ein Grund für den stetigen Rückgang der Verkehrstoten sind Infrastrukturmaßnahmen, sagt Otmar Bruckner vom Verkehrsdienst des Innenministeriums: "Zum Beispiel die Sanierung von Unfallhäufungsstellen. Zudem ist die Fahrzeugsicherheit in den vergangenen Jahren deutlich besser geworden. Auch die gute notfallmedizinische Versorgung spielt eine Rolle." Bewusstseinsbildende Kampagnen hätten ebenso Wirkung gezeigt wie die Überwachungsmaßnahmen der Polizei. Ein Weg, um die Zahl der Todesopfer weiter zu senken, sei die Überwachung zu optimieren, sagt Bruckner: "Wir müssen an gefährlichen Stellen Präsenz zeigen und durch repressive Maßnahmen wie Schwerpunktkontrollen gegen gefährliches Verhalten, etwa Rasen und Drängeln, vorgehen, um die Sicherheit für andere Verkehrsteilnehmer zu erhöhen."

Vorbild Schweiz

Für ein strengeres Vorgehen gerade gegen zu schnelles Fahren spricht sich auch der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) aus und verweist dabei auf die Schweiz. Wer dort 20 km/h zu schnell fahre, zahle umgerechnet mehr als 150 Euro Strafe, sagt Sprecher Christian Gratzer. In der Schweiz, wo bei 8,4 Millionen Einwohnern 5,9 Millionen Fahrzeuge zugelassen sind, starben 2016 insgesamt 216 Menschen im Straßenverkehr.

Tödliche Unfälle in Österreich

182 Pkw-Insassen starben 2017 bei Verkehrsunfällen in Österreich. 24 Lkw-Lenker, 83 Motorradfahrer kamen ums Leben, was einen Anstieg um 11 Opfer gegenüber 2016 bedeutet, 72 Fußgänger, 32 Radfahrer, 13 Mopedfahrer und sieben „sonstige“ Verkehrsteilnehmer.

8 Kinder bis 14 Jahre verunglückten im Straßenverkehr tödlich. Vier von ihnen fuhren in Autos mit, drei waren als Fußgänger unterwegs und ein Kind als Radfahrer.

150 Todesopfer gab es auf ehemaligen Bundesstraßen, 121 auf Landesstraßen, 56 auf Autobahnen und Schnellstraßen, 86 auf sonstigen Straßen. An 147 tödlichen Unfällen war nur ein Fahrzeug beteiligt.

72 tödlich verletzte Fahrzeuginsassen waren nicht angegurtet.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema