32-Jähriger durch Messerstiche schwerst verletzt

WIEN. Ein 32 Jahre alter Mann ist am Samstagnachmittag in Wien-Brigittenau durch mehrere Messerstiche - einen davon ins Herz - verletzt worden.

(Symbolbild) Bild: vowe

Der Algerier wurde in kritischem Zustand in ein Spital gebracht und notoperiert. Nach dem unbekannten Täter werde noch gesucht, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Zeugen hatten zunächst einen Streit und Handgreiflichkeiten zwischen dem Algerier und seinem Kontrahenten beobachtet, bei dem der 32-Jährige auch Schläge mit einer Stahlkette einstecken musste. Unmittelbar danach griff sein Widersacher zu einem Messer und versetzte dem Algerier mehrere Stiche in den Oberkörper.

Die Tat wurde nach Angaben der Polizei in der Raffaelgasse verübt. In der Nähe befindet sich die U-Bahnstation Jägerstraße, deren Umgebung in der Vergangenheit immer wieder Schauplatz kleinerer Drogendeals war.

