23-Jähriger durch Bauchstich lebensgefährlich verletzt

FELDKIRCH. Ein 33-jähriger Türke hat am Dienstag vergangener Woche einen 23 Jahre alten Mann vor einem Wettlokal in Feldkirch mit einem Messerstich in den linken Oberbauch lebensgefährlich verletzt.

Der Tat war eine verbale Auseinandersetzung vorausgegangen, wie die Polizei erst heute, Freitag, bekannt gab. Sie ermittelt wegen versuchten Mordes.

Der Streit zwischen den beiden Kontrahenten eskalierte laut Polizei gegen 20.00 Uhr. Der Beschuldigte wurde am Nachmittag des darauffolgenden Tages von Kriminalbeamten und Einsatzkräften des Einsatzkommandos Cobra in seiner Wohnung in Feldkirch festgenommen. Er zeigte sich geständig und wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Von der Tatwaffe fehlte vorerst jede Spur.

