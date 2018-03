21-Jähriger starb bei Verkehrsunfall

LEOPOLDSDORF. Ein 21-Jähriger ist Donnerstagfrüh bei einem Verkehrsunfall in seinem Heimatbezirk Gänserndorf ums Leben gekommen.

Der Rumäne war gegen 5.40 Uhr auf der LH5 in Leopoldsdorf im Marchfelde mit seinem Pkw von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Lenker verstarb an der Unfallstelle, teilte die Landespolizeidirektion in einer Aussendung mit.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema