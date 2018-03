15-Jährige mehrmals vergewaltigt - Prozess

SANKT PÖLTEN. Zwei zum Tatzeitpunkt am 25. April des Vorjahres 18-jährige Burschen müssen sich am Dienstag im Landesgericht St. Pölten in einem Prozess um die Vergewaltigung einer 15-Jährigen verantworten.

(Symbolbild) Bild: Wodicka

Es ist davon auszugehen, dass die Öffentlichkeit von dem Verfahren ausgeschlossen wird.

St. Pölten/Tulln. Die 15-Jährige war in den Abendstunden des 25. April zu Fuß vom Bahnhof Tulln zu ihrem Vater unterwegs gewesen, als sie zwei Männer attackierten und mehrfach vergewaltigten. Das Mädchen sprach zunächst von drei Tätern. In der Folge mussten laut der Tageszeitung "Kurier" (Samstagsausgabe) 65 Männer über Anordnung der Staatsanwaltschaft DNA-Proben abgeben. Erstmals in Österreich wurde eine Massen-DNA durchgeführt.

Die DNA-Tests erbrachten Hinweise auf die beiden zum Tatzeitpunkt 18-jährigen Asylwerber aus Afghanistan bzw. Somalia. Sie wurden im Mai 2017 festgenommen. Die Beschuldigten weisen die Vorwürfe zurück und gaben an, einvernehmlich Sex mit der 15-Jährigen gehabt zu haben. Bei einem Schuldspruch drohen den Angeklagten langjährige Haftstrafen. Nach ihrer Festnahme hatte der Tullner Bürgermeister Peter Eisenschenk (ÖVP) bis zur endgültigen Klärung der Causa einen Aufnahmestopp für die Zuteilung neuer Asylwerber erlassen.

