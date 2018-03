101-Jähriger wurde bei Kirchenbesuch ausgeraubt

RADFELD. Bei seinem täglichen Kirchenbesuch ist ein 101-jähriger Tiroler von einer unbekannten Frau bestohlen worden.

Täglich besucht der älteste Gemeindebürger die Kirche. Bild: Screenshot ORF

In der 2452-Seelen-Gemeinde Radfeld im Bezirk Kufstein ist der Raub am ältesten Gemeindebürger derzeit Gesprächsthema Nummer eins. Bei seinem täglichen Besuch in der örtlichen Pfarrkirche wurde der rüstige Pensionist am Mittwoch von einer Frau um einen dreistelligen Euro-Betrag gebracht. Die Täterinnen dürften ihn ausspioniert haben.

Wie jeden Tag saß Sepp Hausberger auch am Mittwochvormittag auf "seiner" Kirchenbank in der Pfarre Radfeld, als er von einer ihm unbekannte Frau um Geld angebettelt wurde. Nachdem ihr der 101-Jährige fünf Euro gegeben hatte, verließ die Frau die Kirche. Wenig später kam ihre Komplizin auf Hausberger zu und bat ihn ebenfalls um Geld.

Dreistelliger Eurobetrag gestohlen

Als Hausberger mit seiner Geldtasche hantierte, entriss ihm die Unbekannte das Portmonnaie. Der 101-Jährige versuchte noch nach Kräften sich zu wehren – vergeblich. Die Frau griff sich einen dreistelligen Eurobetrag und flüchtete. Die Geldbörse warf sie noch in der Kirche auf den Boden.

Die Täterinnen dürften den 101-Jährigen ausspioniert haben, das Geld hatte er erst kurz vor seinem Kirchenbesuch abgehoben.

Von den Verdächtigen konnte er nur eine vage Beschreibung abgeben: Sie dürften zwischen 23 und 50 Jahren alt sein und wurde als eher schlank beschrieben. Eine Frau war durch ihre auffallend schlechten Zähne aufgefallen.

Video: Sepp Hochhauser schildert gegenüber dem ORF Tirol den Überfall

