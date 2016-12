Stadtball mit Ambros & Co

Tanzvergnügen am Rieder Stadtball ist garantiert.

RIED. Dieser Ball ist der gesellschaftliche Höhepunkt in der Rieder Ballsaison: Der Rieder Stadtball, veranstaltet von Round Table 31 Ried, geht am Samstag, 14. Jänner, in den Rieder Messehallen über die Bühne. Das heurige Motto lautet Austria 3.1, der Ball steht ganz im Zeichen von Ambros, Danzer & Fendrich, dem legendären Trio "Austria 3".

Eröffnet wird der Ball durch ein Jungdamen- und Jungherren-Komitee der Tanzschule Hippmann zur Musik von der Big Band Lohnsburg. Die OÖNachrichten sind auch diesmal Medienpartner.

Im Service gibt es beim nächsten Rieder Stadtball erstmals eine Kooperation mit der HLW Ried, die Schülerinnen und Schüler sind im Gastro-Service im Einsatz.

Manches ist beim Rieder Stadtball bereits ein Fixpunkt: So wird zu Mitternacht wieder ein Eisbuffet serviert, auch ein Roulette-Tisch von Casinos Austria wird wieder aufgestellt, dort werden lukrative Preise ausgespielt.

Karten gibt es im Vorverkauf ausschließlich im Restaurant Ernesto in der Weberzeile. Der Erlös aus dem Ball fließt wieder sozialen Zwecken zu.

