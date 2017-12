"Eine bretonische Liebe": Auch die Familie kann ein explosives Feld sein

"Eine bretonische Liebe" ist ein richtiger Wohlfühlfilm mit einem sympathischen Darstellerteam.

Erwan und Anne (François Damiens und Cecile De France) Bild: Polyfilm

Sein Beruf ist es, Bomben zu entschärfen. Erwan (François Damiens) ist es also gewohnt, mit explosivem Material umzugehen. Aber auch die Familie ist manchmal ein explosives Feld – und damit tut sich der Witwer eher schwer: Probleme gibt es mit seiner 23-jährigen Tochter, die partout nicht den Vater ihres Kindes, das demnächst auf die Welt kommt, preisgeben will. Obendrein ergibt ein Gentest, dass Erwans Vater (schönes Wiedersehen mit dem großen Guy Marchand) nicht sein leiblicher ist. Erwan beauftragt eine Detektivin, seinen leiblichen Erzeuger zu finden – was diese auch prompt tut. Erwan lernt ihn kennen. Gleichzeitig verliebt er sich in die forsche Anne. Bis er draufkommt, dass Anne vermutlich seine Schwester ist ...

In diesem Film agieren ausschließlich sympathische Typen, somit ist von vornherein klar, dass sich nur kleinere verbale Scharmützel ergeben, der Grundton aber ein freundschaftlicher ist, und die Familienbande halten alles zusammen. Ein humorvoller Wohlfühlfilm mit ungewöhnlicher Musik-Auswahl: immer wieder das Liebesduett aus Mozarts Zauberflöte" und das bezaubernde, von "The Barry Sisters" jiddisch gesungene "Chiribim Chiribom".

"Eine bretonische Liebe", F/B 2017, Regie: Carine Tardieu; 100 Min.

OÖN Bewertung:

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema