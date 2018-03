VIP-Tisch beim Welser Volksfest gewinnen!

Welser Volksfest 2018

Von 06. – 08. April lockt das Welser Volksfest wieder auf die Festwiese. Es warten rasante Fahrgeschäfte, süße & saure Schmankerl und ein tolles Musikprogramm auf die Besucher. Der Startschuss zum Welser Volksfest im Frühjahr 2018 fällt traditionell am Donnerstag, 05. April mit der Probebeleuchtung um 18 Uhr und dem Festbieranstich um 19 Uhr.



Das Welser Volksfest findet zeitgleich mit dem Blühenden Österreich sowie Urlaub & Camping am Welser Messegelände statt. Das Traditionsfest bietet für jeden Geschmack das Richtige: Egal, ob im Dirndl oder in der Lederhose, ob aufgmascherlt oder gmiatlich, ob Jung oder Alt.



Gaudi & Bahö für Groß & Klein

Mit den Schaubuden und Fahrgeschäften im Vergnügungspark geht es richtig rund und hoch hinaus! Da ist für jeden Geschmack etwas dabei – von Break Dance, St. Petersburger Schlittenfahrt über Chaos bis hin zum Sky Flyer. Für Familien mit Kindern ist der Familiennachmittag am Freitag, 06. April von 13 - 18 Uhr wieder ideal. Hier können die Fahrgeschäfte um bis zu 50 Prozent ermäßigt genützt werden. Klassiker wie Autodrom, Hüpfburg und Klettergarten, Water Bubbles oder Euro Jump werden die Kinderaugen strahlen lassen. Ein Hit für die jüngsten ist heuer das Tassenkarussell, das sich erstmals in Wels dreht.



Wösa Schmankler-Roas – einfach ein Genuss!

Zum Genuss wird die Festwiese mit der Wösa Schmankerl-Roas. Wenn der Duft von Bratwürsteln, Nudelpfanne, Langos, aber auch von Zuckerwatte, Schaumrolle & Co über die Festwiese zieht ist es schwer, den kulinarischen Verlockungen zu widerstehen – muss man auch nicht.



NEU – VIP-Stadl

Eine Location der besonderen Art wird im Frühjahr der neue VIP-Stadl im Bereich des Teichs. Die eingeschossige Altholz-Hütte überzeugt mit einem hellen Innenbereich aus urig gehacktem Holz. Das ideale Ambiente für alle, die es gerne gemütlich haben. Hier genießt man mit Blick auf den Messeteich regionale Schmankerln, ein kühles Bier oder ein erlesenes Achterl. Für musikalische Unterhaltung sorgen am Donnerstag die Kohlstatt Buam, am Freitag, Samstag und Sonntag die Alpenyetis und ab ca. 21:30 täglich ein DJ. Tipp: Der VIP-Stadl bietet das ideale Ambiente für eine gesellige Feier mit Kollegen, Gschäftspartnern und Freunden. Rechtzeitig Tisch reservieren unter www.welser-volksfest.at/vip-stadl



Die OÖNachrichten verlosen einen Tisch für 8 Personen im neuen VIP-Stadl, inkl. Speisen und Getränke!

Termin: Freitag, 06.04.2018, ab 11:00 Uhr.



Das Gewinnspiel läuft bis 02.04.2018.

Die Gewinner werden per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.