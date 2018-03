Skiurlaub und Konzertkarten für Helene Fischer in Ischgl gewinnen!

Spektakuläres Closing: Helene Fischer zum Saisonfinale live in Ischgl



Superstar Helene Fischer spielt 2018 das legendäre „Top of the Mountain Closing Concert“ in Ischgl. Am 30. April steht die aktuell erfolgreichste Sängerin Europas in einer Höhe von 2.320 Metern auf der weltberühmten Idalp Bühne und feiert mit Tausenden Fans das Finale der Skisaison.



Am 30. April 2018 um 13 Uhr ist es endlich so weit: Helene Fischer, der multitalentierte Superstar aus Deutschland, ist live zu Gast in Ischgl. Beim kommenden „Top of the Mountain Closing Concert“ auf der Idalp performt die Ausnahmekünstlerin ihre erfolgreichsten Songs wie „Herzbeben“, „Nur mit dir“, „Ich will immer wieder … dieses Fieber spür’n“, „Achterbahn“ und natürlich ihren Megahit „Atemlos durch die Nacht“. Helene Fischers atemberaubende Show und die einzigartige Kulisse der Silvretta Arena sorgen für ein Konzerterlebnis, das es so kein zweites Mal auf der Welt gibt.



Beste Skibedingungen bis Anfang Mai

Modernste Liftanlagen, 238 – dank der optimalen Höhenlage zwischen 1.400 und 2.900 Höhenmetern – garantiert weiße Pistenkilometer von Ischgl bis ins schweizerische Samnaun und einzigartige Entertainment Angebote machen Ischgl zum ultimativen Wintersportort. Skifahren können Gäste in der Lifestyle Metropole der Alpen noch durchgehend bis zum 1. Mai 2018. Alle Informationen zum Skigebiet und den Winter-Veranstaltungen: www.ischgl.com.



Für das Saison-Closing in Ischgl verlosen die OÖNachrichten gemeinsam mit dem Tourismusverband Paznaun-Ischgl einen Kurzurlaub in Ischgl mit folgenden Leistungen:

• 3 Nächte für 2 Personen in einem 4*-Hotel mit Halbpension im Doppelzimmer (28.04.-01.05.2018)

• 2x3-Tagesskipässe für Ischgl

• Eintritt für zwei Personen zum Helene Fischer-Konzert am 30.04.2018



Das Gewinnspiel läuft bis Freitag, 30.03.2018.

Die Gewinner werden telefonisch bzw. per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Frage 1 von 1:

Ja! Ich nehme am Ischgl-Gewinnspiel der OÖNachrichten teil!

Ich möchte die OÖNachrichten 4 Wochen lang Print und digital gratis und unverbindlich lesen und am Gewinnspiel teilnehmen. In den letzten 3 Monaten wurden die OÖNachrichten nicht im Abo oder Testabo in meinem Haushalt bezogen. Der Gratisbezug endet nach 4 Wochen automatisch und kann nicht auf bestehende Abos angerechnet werden. Ich bin bereits Abonnent und nehme am Gewinnspiel teil. Zum Stichtag 19.03.2018 war in meinem Haushalt ein Dauerabo der OÖNachrichten aufrecht.