OÖNcard-Gewinnspiel: 2x2 Freikarten für "Matt Boroff" im röda Steyr zu gewinnen!

Der in den USA geborene und in Österreich lebende Musiker, Sänger und Songwriter Matt Boroff ist dafür bekannt seine Zuhörer in neue, stimulierende musikalische Welten zu führen. Vom Experimental Noise-Rock und Alternative Rock von Matt Boroff & the Mirrors und den nachfolgenden Soloprojekten führte Boroff seine Musik seit zwanzig Jahren immer wieder auf neue Höhepunkte. Nun schloss sich Boroff zusammen mit den Rocklegenden Alain Johannes (Queens of the Stone Age, Them Crooked Vultures) und Jack Irons (Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers) für seine neue Soloarbeit “Grand Delusion” (Panta R&E).

Wir verlosen unter allen teilnehmenden OÖNcard-Inhabern für das Konzert am 22.10.2016 (um 21 Uhr) im röda Steyr 2x2 Freikarten!

