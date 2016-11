OÖNcard-Gewinnspiel: "65. Vierschanzentournee" - Freikarten zu gewinnen!

Wenn am 29. und 30. Dezember die weltbesten Skispringer in der in der WM-Skisprung Arena in Oberstdorf zum Auftaktspringen der 65. Vierschanzentournee antreten, ist das ein Showdown der besonderen Art. Denn nur, wer hier die Nerven behält, hat am Ende noch die Chance auf den Gesamtsieg. Für den Überflieger der vergangenen Saison, Peter Prevz aus Slowenien, und die anderen Skisprung-Asse geht es also gleich im ersten Springen der Vierschanzentournee um Alles oder Nichts.

Wir verlosen für die beiden Wettkampftage in Innsbruck (4. Januar 2017) und Bischofshofen (6. Januar 2017) jeweils 10x2 Freikarten!

Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Gewinne dürfen nicht weiterverkauft, im Bedarfsfall aber verschenkt werden. Teilnahmeschluss ist am 22.12.2016.

Falls Sie kein Glück beim Gewinnspiel haben, können Sie sich Ihr persönliches Ticket für die Vierschanzentournee im Vorverkauf sichern, und zwar über den print@home-Ticketservice unter www.vierschanzentournee.com