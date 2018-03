OÖNcard-Gewinnspiel: 5x2 Freikarten für "Blütenträume" zu gewinnen!

theater@work "Blütenträume"

von Lutz Hübner und Sarah Nemitz

9. Mai bis 22. Juni (21 Vorstellungen im großen Saal des Wissensturms Linz)

DAS STÜCK

Mit über sechzig zu alt für eine Partnerschaft? Was tun, wenn man nicht mehr ganz jung ist, der Partner gegangen oder unlängst verstorben ist oder niemals existiert hat?

„Flirtkurs für die Generation 55+“ – so heißt die Lösung, um aktiv der Einsamkeit zu entgehen und wieder Anschluss an das Leben zu finden. Das wenigstens verspricht der Volkshochschulkurs, der garantiert in fünf Sitzungen fit für einen neuen Partner machen will.

Wer heute noch glaubt, mit Blumenstrauß oder flottem Tanzschritt beim anderen Geschlecht punkten zu können, ist noch nicht im Zeitalter von Persönlichkeitsprofilen, Speed-Datings und Flirt-Strategien angekommen. Lutz Hübner, Deutschlands meistgespielter Gegenwartsautor, greift mit Gespür für gesellschaftlich aktuelle Themen auch mit diesem Stück einen wichtigen Stoff auf: die Partnersuche alleinstehender Menschen in der heutigen, schnelllebigen Zeit.

Ein Stück, das zwischen Lachen und Weinen balanciert, das Wahrheiten ausspricht, nichts verharmlost, aber auch Freude und Zuversicht in die Zukunft möglich macht.



Wir verlosen für die Aufführung am 11.5.2018 um 19.30 Uhr im Wissensturm Linz 10 Freikarten!

