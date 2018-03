Narzissenfest: Urlaub am Grundlsee und Festabzeichen gewinnen!

Einmal im Leben Königin sein!

Narzissenfest Ausseerland-Salzkammergut 2018



Der Countdown für die Bewerbung als Narzissenfest-Hoheiten läuft. Bis 27. April können sich interessierte junge Damen im Alter von 18 bis 30 Jahren melden, die das Ausseerland-Salzkammergut ein Jahr lang bei bedeutenden Veranstaltungen und Terminen vertreten wollen. Bei einigen Terminen sind die Hoheiten sogar als Vertreterinnen der Steiermark oder Republik Österreich unterwegs.



Einer der absoluten Höhepunkte des größten Frühlingsfestes Österreichs ist die Wahl der Narzissenkönigin und ihrer beiden Prinzessinnen. Alle jungen Damen im Alter von 18 bis 30 Jahren sind herzlich eingeladen, sich per Mail an mail@narzissenfest.at, postalisch beim Narzissenfestverein, Bahnhofstraße 132, 8990 Bad Aussee, per Telefon unter +43 3622 52273 oder direkt auf der Website unter www.narzissenfest.at/bewerbung für die Wahl zu bewerben.



Das Narzissenfest findet von 31. Mai bis 3. Juni 2018 zum 59. Mal in der Region Ausseerland-Salzkammergut statt. Veranstalter ist der Narzissenfestverein. Der Verein wurde im Jahr 1983 zur Heimat- und Denkmalpflege im Ausseerland gegründet. Seit 2009 ist Ing. Christian Seiringer Obmann des Vereins. Er und sämtliche Vereinsfunktionäre üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 3.000 Helfer aus der Region beteiligen sich an den Arbeiten am Fest. Durchschnittlich wird die Veranstaltung über mehrere Tage alljährlich von ca. 20.000 Gästen besucht. Die Wertschöpfung für die Region Ausseerland-Salzkammergut liegt bei mehr als acht Millionen Euro. Weitere Informationen unter www.narzissenfest.at.



Im Zuge des Narzissenfestes verlosen die OÖNachrichten folgende Preise:

3 Narzissenfest-Aufenthalte für 6 Nächte im Gasthof Hofmann in Gössl/Grundlsee für je 2 Personen mit Nächtigung und Frühstück (Zeitraum: Montag, 28.05. - Sonntag, 03.06.2018)

120x2 Festabzeichen für das Fest am 03.06.2018