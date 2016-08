Laufwochenende am Wolfgangsee gewinnen!

45. Int. Wolfgangseelauf - DER Erlebnis- und Landschaftslauf in Österreich

15.+16.10.2016



Ein Rekordfeld von rund 5.000 Läuferinnen und Läufern wird heuer zum 45. Int. Wolfgangseelauf – Salzkammergut Marathon erwartet.



Am Samstag, dem 15. Oktober 2016 machen die Jahrgänge 2003 und jünger beim Junior-Marathon in Strobl den Auftakt. Am Sonntag, dem 16. Oktober 2016 ist mit den vier Hauptbewerben für Jede/n etwas dabei (5,2 / 10 / 27 / 42,195 km). Die zu weiten Teilen direkt am See verlaufende Natur-Strecke bietet schlicht und einfach alles, was Erlebnis-, Genuss- und Leistungsläufer schätzen. Nur rund 100 m vom „Weissen Rössl“ entfernt, befindet sich im Herzen von St. Wolfgang das Ziel aller vier sonntägigen Bewerbe. Dort erhalten alle Finisher die kunstvoll gestaltete Medaille mit dem Logo des Wolfgangseelaufes 2016.



Über die Jahrzehnte wurde der Lauf, v. a. durch die sprichwörtliche Wolfgangseelauf-Atmosphäre, zu einem legendären Bewerb. Wer einmal die historische Runde gelaufen ist, kommt selten davon wieder los.



Die OÖNachrichten verlosen im Zuge des Wolfgangseelaufs folgende Preise:



Zimmer für 2 Personen am Laufwochenende im Weißen Rössl am Wolfgangsee von Freitag bis Sonntag, + Übernachtung/Frühstück + 2 Start-Tickets für einen der angebotenen Läufe (Marathon, 27 km, 10 km, 5 km) + Schiffs-Tagesticket für 2 Personen + Ticket für die Schafbergbahn für 2 Personen

Zimmer für 2 Personen im 3* Hotel Zimmerbräu am Wolfgangsee von Samstag bis Sonntag, + Übernachtung/Frühstück + 2 Start-Tickets für einen der angebotenen Läufe (Marathon, 27 km, 10 km, 5 km)

3 x 2 Tickets für einen der angebotenen Bewerbe (Marathon, 27 km, 10 km, 5 km)