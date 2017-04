Krimitage Linz: Scheer- und Gerwien-Bücher gewinnen

Wir verlosen anlässlich der Doppellesung von Sophia Scheer und Michael Gerwien am 17. Mai bei den Krimitagen Linz sechs Bücher.

Linzer Krimiautorin Sophia Scheer Bild:

Auch 2017 finden die Krimitage Linz statt, in Kooperation mit dem Krimi Literatur Festival und der Stadtbibliothek Linz.

In einer Doppellesung stellen am Mittwoch, 17. Mai, Sophia Scheer "Der Tote am Urfahraner Markt" und Michael Gerwien "Schattenkiller" vor.

Die Lesung findet bei freiem Eintritt um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Linz im Wissensturm (gegenüber Hauptbahnhof) statt. Diese Doppellesung mit Thrill und Humor bietet zwei großartig lesende Autoren. Sophia Scheer liest aus ihrem neuen Linz-Krimi "Der Tote am Urfahraner Markt" vor und der Münchner Krimiautor und Musiker Michael Gerwien wird neben seinem aktuellen Thriller "Schattenkiller" auch seine humorige Kurzgeschichte aus "Sissis Seitensprünge & Ischler Rosen" erstmals in Linz lesen.

Zu den Autoren

Sophia Scheer hat unter ihrem richtigen Namen Inge Rauchberger als Juristin Verhandlungen in aller Welt geführt und ist Trainerin, Unternehmensberaterin, Coach, Key-Note Speaker und Vortragende. Zudem ist sie als Autorin tätig. Mehrere ihrer historischen England-Romane (Pseudonym Sophia Farago) landeten auf der Bestsellerliste. Unter Sophia Scheer rückt die begeisterte Linzerin ihre Heimat Oberösterreich in den Mittelpunkt ihrer originellen Kriminalromane.

Michael Gerwien ist in Mittenwald aufgewachsen, lebt seit 1972 in München und seit 1983 in Untergiesing, dem Nachbarviertel seines Thalkirchner Exkommissars Max Raintaler. Er arbeitet dort als Autor und Texter. Bis heute hat Michael Gerwien auch zahlreiche CDs als Musiker veröffentlicht. Seine liebsten Hobbys außer Schreiben und Musik sind Skifahren, Kochen, Tennisspielen, Schwimmen, Radfahren, Bergwandern und bayrische Biergärten. Neun Max Raintaler Krimis sind bereits bei Gmeiner erschienen.

Gewinnspiel

Mit etwas Glück können Sie entweder "Die Tote am Urfahraner Markt" oder "Schattenkiller" gewinnen. Das Gewinnspiel wird am 15. Mai ausgelost, die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

Krimitage Linz: Scheer- und Gerwien-Bücher gewinnen

Anmeldung Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, brauchen Sie ein

nachrichten.at-Benutzer-Konto.



Haben Sie ein nachrichten.at-Benutzer-Konto? Ja

Bitte melden Sie sich an, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Benutzername: Passwort:

Passwort vergessen »

Nein

Registrieren Sie sich kostenlos, um am Gewinnspiel teilzunehmen.



Ich bin einverstanden auch künftig über Aktionen der OÖNachrichten verständigt zu werden (postalisch, telefonisch, per SMS oder per E-Mail). Ich kann diese Einverständniserklärung jederzeit widerrufen.



Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname Strasse Stiege Stock Tür PLZ Ort Vorwahl / Telefonnummer / OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname:

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 43 - 10?



Ich bin einverstanden auch künftig über Aktionen der OÖNachrichten verständigt zu werden (postalisch, telefonisch, per SMS oder per E-Mail). Ich kann diese Einverständniserklärung jederzeit widerrufen. Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, brauchen Sie einnachrichten.at-Benutzer-Konto.Haben Sie ein nachrichten.at-Benutzer-Konto?