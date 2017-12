Karten für die Hochzeitswelt Linz gewinnen!

Der Pflichttermin für die Brautpaare 2018 / 2019 und darüber hinaus!

Die führende Hochzeitsmesse Oberösterreichs öffnet Ihre Pforten!



Die Hochzeitswelt Linz im unvergleichlichen Ambiente des Palais Kaufmännischer Verein in Linz. Am Wochenende Samstag 6. Jänner / Sonntag 7. Jänner 2018, jeweils von 10.00 – 17.00h erwartet die Besucher/innen nicht nur die größte Anzahl an qualitativen Ausstellerpartnern rund um den schönsten Tag, sondern ein Informations- und Showangebot, das diese Messe, die heuer bereits zum 19. Mal stattfindet, zur absoluten Nr. 1 der Hochzeitsmessen in Westösterreich macht.



Hänsel & Gretel, Österreichs größtes Brautmodehaus, präsentiert 3-mal täglich die „Brautmodeschau des Jahres“, einzigartig im Informationsgehalt, Qualität und Show! Einfach sehenswert.

Exklusive Vorträge zu den Themen “Rechtliches – was muss das Brautpaar beachten!“, „Hochzeitsreise – wie gelingt sie am besten!“, „Musik am Hochzeitstag – was sollte man vermeiden!“ sowie „Wedding Talks“ mit Hochzeitsplanerin Gabi Socher mit Vorstellung der „Wohlfühlfaktoren eines Hochzeitstages“ bieten ein hohen Informationsgehalt für jedes Brautpaar und stellen die Grundlage für einen gelungenen persönlichen Hochzeitstag dar.



Neu und heuer erstmals:

Die Sitzplätze für die einzelnen Vorträge können bereits im Vorfeld online reserviert werden, alle Informationen dazu auf www.hochzeitswelt.at.



Alle führende Firmen Oberösterreichs sind bei der Hochzeitswelt Linz präsent, viele Brautpaare erledigen bei den mehr als 110 Ausstellern zeitsparend und qualitativ viele notwendige Dinge, an die man schon gedacht, oder die man bei der Messe erst kennengerlernt hat. Ein gutes Gefühl, wieder Einiges aus der persönlichen „To do list“ abhaken zu können.



Ein süßes Begrüßungsgeschenk für jeden Besucher wird persönlich überreicht, jedes Brautpaar erhält einen EUR 100,- Reisegutschein für die Hochzeitsreise nach Wahl, Hochzeitsweine mit persönlicher Note können verkostet werden, zu einem „Welcome Cocktail“ wird eingeladen, Live Musik Darbietungen von Ensembles für Standesamt und Gottesdienst sowie Tanzbands für den Abend runden die 4 Rundgänge durchs Palais Linz musikalisch ab.



Völlig neue Trends am Markt, die erstmals in Oberösterreich präsentiert werden, überraschen die Besucher/innen, deren Eltern in Begleitung des Brautpaares freien Eintritt haben.

Die Hochzeitswelt Linz - der krönende Abschluss und glanzvolle Höhepunkt der Hochzeitsmessen in Oberösterreich.



Die OÖNachrichten verlosen 10x2 Eintrittskarten!



Das Gewinnspiel läuft bis 02.01.2018.

Die Gewinner werden per Post verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.