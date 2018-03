Karten für "Muddy What" im Alten Kino St. Florian gewinnen

Wir verlosen 3x2 Freikarten für das Konzert von "Muddy What?" am 6. April um 20 Uhr im Kulturtreff Altes Kino in St. Florian.

"Muddy What?" Bild: BMS

Was die Konzerte von "Muddy What?" so besonders macht? Es ist dieses traumwandlerische Zusammenspiel…zwischen dem Geschwisterpaar Ina und Fabian an Gitarre, Mandoline und Gesang und Michi am Schlagzeug. Egal, ob Blues-Traditional, Bluesrock mit Funk-Färbung oder Singer/Songwriter-Ballade – auf der Bühne findet keine Leistungsschau statt, sondern atmosphärisch-dichtes Musizieren. Ihr einzigartiger Sound entfaltet seine Wirkung zwischen den Tönen. In den Pausen. Im Nachklang.

Fabian Spang (git, voc), Ina Spang (git, mandolin), Michi Lang (dr) und Hubert Hofherr (harp) arrangieren und interpretieren Songs von bekannten Größen wie etwa Son House, Muddy Waters, Jimi Hendrix und Bob Dylan ganz eigen und raffiniert. Egal, ob Blues-Traditional, Eigenkomposition, Funksounds oder Singer/Songwriter-Ballade: Auf der Bühne entstehen bluesige Klangwelten mit kraftvoller Stimme, mächtigem Sustain, energiegeladenen Soli und gefühlvollen Harmonien.

Infos zum Konzert und Kartenverkauf hier

Mit etwas Glück können Sie zwei Karten für das Konzert am Freitag, 6. April um 20 Uhr im Kulturtreff Altes Kino St. Florian gewinnen. Das Gewinnspiel endet am 28. März, die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

Karten für "Muddy What" im Alten Kino St. Florian gewinnen

Anmeldung Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, brauchen Sie ein

nachrichten.at-Benutzer-Konto.



Haben Sie ein nachrichten.at-Benutzer-Konto? Ja

Bitte melden Sie sich an, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Benutzername: Passwort:

Passwort vergessen »

Nein

Registrieren Sie sich kostenlos, um am Gewinnspiel teilzunehmen.



Ich bin einverstanden auch künftig über Aktionen der OÖNachrichten verständigt zu werden (postalisch, telefonisch, per SMS oder per E-Mail). Ich kann diese Einverständniserklärung jederzeit widerrufen.



Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname Strasse Stiege Stock Tür PLZ Ort Vorwahl / Telefonnummer / OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname:

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 4 + 1?



Ich bin einverstanden auch künftig über Aktionen der OÖNachrichten verständigt zu werden (postalisch, telefonisch, per SMS oder per E-Mail). Ich kann diese Einverständniserklärung jederzeit widerrufen. Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, brauchen Sie einnachrichten.at-Benutzer-Konto.Haben Sie ein nachrichten.at-Benutzer-Konto?