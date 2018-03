„Karajan Cinema Classics“ auf großer Leinwand

Wir verlosen je zwei Karten für die „Karajan Cinema Classics“ im star Movie Wels, Star Movie Regau, Star Movie Dietach/Steyr und im Cineplexx World Linz.

Karajan im Orchester Bild: Karajan-Archive

In verschiedenen Kinos in Oberösterreich finden am 17. und 18. März spezielle Premieren statt. Musikstücke von Meisterdirigenten Herbert von Karjan vor Jahrzehnten inszeniert und aufgenommen, werden in der Reihe „Karajan Cinema Classics“ erstmals auf großer Leinwand gezeigt, digitalisiert und arrangiert für Dolby-Atmos-Technologie, die klar und raffiniert entfaltete Klangwelten bietet.

Das sind die Termine:

Star Movie Wels, 17. März, 18.30 Uhr (Beethoven 5, Alpensinfonie)

Star Movie Regau, 17. März, 18.30 Uhr (Beethoven 5, Alpensinfonie)

Star Movie Dietach/Steyr, 17. März, 18.30 Uhr (Beethoven 5, Alpensinfonie)

Cineplexx World Linz, 18. März, 16.30 Uhr (Beethoven 5, Alpensinfonie)

Gewinnspiel:

Mit etwas Glück können sie zwei Karten in ihrem Wunschkino gewinnen. Das Gewinnspiel endet am Freitag, 16. März. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

Klicken Sie an, für welche Veranstaltung Sie Karten gewinnen wollen

Star Movie Wels, 17. März, 18.30 Uhr (Beethoven 5, Alpensinfonie) Star Movie Regau, 17. März, 18.30 Uhr (Beethoven 5, Alpensinfonie) Star Movie Dietach/Steyr, 17. März, 18.30 Uhr (Beethoven 5, Alpensinfonie) Cineplexx World Linz, 18. März, 16.30 Uhr (Beethoven 5, Alpensinfonie)

