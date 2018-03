Freikarten für "Electric Church" gewinnen!

ELECTRIC CHURCH „GABRIEL“ AM 13.APRIL IM LINZER DOM



Mit dem neuen Konzerttour „GABRIEL“ verwandelt Mastermind Sergio Manoel Flores den neu renovierten Linzer Mariendom erneut in eine eindrucksvolle Bühne für seine weltweit einzigartige elektrosymphonische Musik kombiniert mit spektakulären Visuals des VJ-Duos „4youreye“. Elektronische Beats, untermalt von live gespielten Instrumenten und Gesang, lassen Kirchen zum modernen Ort der Begegnung werden.



Im Linzer Mariendom wurde durch die neue Positionierung des Altars in den vorderen Mittelbereich des Doms auch die Konzert Bühne neu integriert und sorgt für noch mehr Nähe zum Publikum. Es finden so mindestens 1.500 Platz im Dom.



Seit 2013 kreiert Electric Church jedes Jahr Musik und visuelles Konzept zu einem neuen 80-minütigen Konzert für Musik- und Kulturfans aller Altersgruppen. Nach dem Programm „Legacy of Eve“ im letzten Jahr, wo man auch einen erfolgreichen Start im Linzer Dom feierterte (4.3.2016), widmet sich Mastermind & Komponist der Electric Church Sergio Manoel Flores inhaltlich dem Erzengel „Gabriel“.



13. April 2018, Mariendom Linz

Einlass: 20:30 Uhr Beginn: 21:00 Uhr



www.electric-church.at



Die OÖNachrichten verlosen 10x2 Freikarten!



Das Gewinnspiel läuft bis Montag, 02.04.2018.

Die Gewinner werden per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.