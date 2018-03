Eintrittskarten für die Messe Urlaub&Camping gewinnen!

Urlaub & Camping – entdecken Sie ihre Reiselust für Österreich und seine Nachbarländer



Urlaub in Österreich, egal ob in den Bergen, am See, im Winter oder im Sommer, in der Stadt oder auf dem Land – Österreich bietet alles für eine unvergessliche Zeit. Die Freizeitmesse Urlaub & Camping bietet kompetente Gastgeber, spannende Destinationen, maßgeschneiderte Reise- und Freizeitangebote für alle Reisetypen. Das abwechslungsreiche Bühnenprogramm auf der Urlaubsbühne bietet interessante Vorträge und tolle Gewinnspiele. Die Messe bietet die Ideen für den perfekten Urlaub. Der Trend „Camping“ – Freunde der eigenen mobilen „vier Wände“ sind hier genau richtig. Die Besucher erwartet eine große Auswahl an aktuellen Frühlingsmodellen. Die Fahrzeugpalette umfasst alles für Familien, Freizeitsportler und Outdoorbegeisterte. Erholung & Wellness – Aussteller aus Österreich, Bayern und der Schweiz leben Wellness und Erholung allumfassend. Inmitten faszinierender Landschaften und Bergpanoramen können die Batterien wieder aufgeladen werden. Nichts stärkt den Körper besser für den Alltag als ein Wellnessurlaub.



Messeöffnungszeiten: Freitag bis Sonntag 09 bis 18 Uhr.

Alle Informationen und Anmeldung zu den beiden Workshops: www.urlaub-camping.at.



