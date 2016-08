Eintrittskarten für die "Energy Star"-Preisverleihung gewinnen!

Wer wird Energie Star 2016?

Gewinnen Sie den OÖ Landesenergiepreis!



Oberösterreich hat das Ziel, zu einer Leitregion für Energie-Technologien zu werden. Der Weg dorthin führt über Innovationen, die Lösungen für eine effizientere Energienutzung aufzeigen und die Entwicklung im Bereich Energie-Technologie vorantreiben. Beteiligen Sie sich mit Ihrem Projekt oder Ihrer Idee am Weg Oberösterreichs zur Energietechnologie-Leitregion!



Wer kann mitmachen?

Ob Privatperson, Unternehmen oder Verein, Bildungs- oder Forschungseinrichtung - mitmachen kann jeder in Oberösterreich, der ein innovatives Energie-Projekt umgesetzt oder bereits konkrete Schritte in Richtung Umsetzung unternommen hat.

Einreichungen aus allen Energiebereichen sind willkommen: Produkt- oder Gebäudelösungen, Industrieprojekte, optimierte Prozesse, erneuerbare Energie-Anlagen, Kampagnen oder digitale Lösungen. Gesucht werden herausragende Technologielösungen von Morgen, die Oberösterreich zur Energie-Vorzeigeregion machen.



Was gibt es zu gewinnen?

Die besten Projekte werden mit 3 x 1.000 Euro belohnt. Die Ehrung der Energie Stars 2016 erfolgt am 14. November 2016 im ORF-Landesstudio.



Jetzt einreichen!

Ab sofort können Projekte eingereicht werden: Verwenden Sie das Einreichblatt auf www.energiestar.at oder senden Sie Ihre Projektbeschreibung per Post oder per E-Mail an den OÖ Energiesparverband, Landstraße 45, 4020 Linz, energiestar@esv.or.at. Einreichschluss ist der 20. September 2016. Weitere Informationen zum Energie Star 2016 erhalten Sie beim OÖ Energiesparverband und unter www.energiestar.at.



Die OÖNachrichten verlosen in diesem Zuge 3x2 exklusive Eintritte zur Preisverleihung am 14.11.2016 im ORF-Landesstudio!



