Das Black Wings Adventsingen live erleben!

BLACK WINGS ADVENTSINGEN



Am 8. Dezember findet in der PlusCity das große Adventsingen mit den LIWEST Black Wings statt. Ein absolutes Highlight in der Vorweihnachtszeit und als Fan kann man mit etwas Glück hautnah mit dabei sein!



Es war in den letzten beiden Jahren ein Schmankerl, großartige Stimmen und Stimmung wurde geboten, als die LIWEST Black Wings auf die Bühne traten und traditionelle Weihnachtslieder zum Besten gaben. Das wird auch heuer nicht anders sein - und das Adventsingen wird zum Fixpunkt vor Weihnachten.



Dieses Jahr geht es in die PlusCity, wo am 8. Dezember gesungen wird. Ein Feiertag, ein Shoppingtag und wie sollte man das nicht besser kombinieren, als dann auch noch den Linzer beim Singen zuzuhören und selbst laut mitzusingen?



Die OÖNachrichten verlosen 5x2 Plätze für die Straßenbahn-Sonderfahrt zum Black Wings Adventsingen!



Das Gewinnspiel läuft bis 01.12.2016.

Die Gewinner werden per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.