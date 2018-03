Chris Norman im Brucknerhaus: Konzerttickets gewinnen!

Mit neuem Album im Gepäck kommt Chris Norman nach Oberösterreich! Hier gibt es zwei Karten für sein Linz-Konzert und die neue CD zu gewinnen!

Chris Norman Bild: Frank Wabersek

Am 29. März präsentiert der Sänger im Brucknerhaus ein Best-Of seiner größten Hits, darunter Ohrwürmer wie „Living Next Door To Alice“ und „Midnight Lady“. Aber auch Musik von seinem neuen Album „Don’t Knock The Rock“ wird der ehemalige "Smokie"-Frontmann in Linz zum Besten geben. Die Konzerte des 67-jährigen Briten sind ein Feuerwerk an erstklassiger, handgemachter Rockmusik!

Chris Norman im Linzer Brucknerhaus

Donnerstag, 29. März, 20 Uhr

Vorverkauf: bei den OÖNachrichten in Linz, Wels, Ried sowie auf www.oeticket.com

Mit Begleitung zum Konzert

Die OÖN verlosen 1 x 2 Tickets für das Linz-Konzert sowie das brandneue Album von Chris Norman. Das Gewinnspiel endet am 26. März um 10 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail verständigt.

Viel Glück!

Chris Norman im Brucknerhaus: Konzerttickets gewinnen!

Anmeldung Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, brauchen Sie ein

nachrichten.at-Benutzer-Konto.



Haben Sie ein nachrichten.at-Benutzer-Konto? Ja

Bitte melden Sie sich an, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Benutzername: Passwort:

Passwort vergessen »

Nein

Registrieren Sie sich kostenlos, um am Gewinnspiel teilzunehmen.



Ich bin einverstanden auch künftig über Aktionen der OÖNachrichten verständigt zu werden (postalisch, telefonisch, per SMS oder per E-Mail). Ich kann diese Einverständniserklärung jederzeit widerrufen.



Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname Strasse Stiege Stock Tür PLZ Ort Vorwahl / Telefonnummer / OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname:

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 / 2?



Ich bin einverstanden auch künftig über Aktionen der OÖNachrichten verständigt zu werden (postalisch, telefonisch, per SMS oder per E-Mail). Ich kann diese Einverständniserklärung jederzeit widerrufen. Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, brauchen Sie einnachrichten.at-Benutzer-Konto.Haben Sie ein nachrichten.at-Benutzer-Konto?