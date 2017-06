Blu-ray von "Hidden Figures - Unbekannte Heldinnen" gewinnen

Wir verlosen zwei Blu-ray von "Hidden Figures - Unbekannte Heldinnen" .

"Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen"

ab 14. Juni als Blu-ray und DVD!

Zum Film:

"Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen" ist eine leidenschaftliche Hommage an drei herausragende afroamerikanische Frauen, die zu Beginn der sechziger Jahre bei der NASA arbeiten und an vorderster Front an einem der wichtigsten Ereignisse der jüngeren Zeitgeschichte beteiligt sind. Die brillanten Mathematikerinnen sind Teil jenes Teams, das dem ersten US- Astronauten John Glenn die Erdumrundung ermöglicht. Dabei kämpft das visionäre Trio um die Überwindung der Geschlechter- und Rassengrenzen und ist eine Inspiration für kommende Generationen, an ihren großen Träumen festzuhalten.

Eine inspirierende und nie zuvor erzählte Geschichte über die wahren Helden der NASA-Erdumrundungsmission und die Überwindung von Grenzen gesellschaftlicher Diskriminierung.

3x Oscar®-nominiert: "Bester Film", "Beste Nebendarstellerin" und "Bestes adaptiertes Drehbuch"

Mit etwas Glück können Sie eine Blu-ray "Hidden Figures - Unbekannte Heldinnen" gewinnen. Das Gewinnspiel endet am 26. Juni, die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

Blu-ray von "Hidden Figures - Unbekannte Heldinnen" gewinnen

