Beate Maxians 8. Wien-Krimi "Tod in der Kaisergruft"

Wir verlosen drei brandaktuelle Krimis von Beate Maxian, die "Tod in der Kaisergruft" am 13. April in Seewalchen präsentiert.

Autorin Beate Maxian Bild: P. Gualtari

Beate Maxian liest am Freitag, 13. April um 19 Uhr in Tostmanns Bandkramerey (Seewalchen, Hauptstraße 4) aus ihrem neuen Wien-Krimi "Tod in der Kaisergruft". Das ist bereits der achte Fall, in dem Sarah Pauli ermittelt.

Der Eintritt zur Lesung ist frei, eine Anmeldung ist allerdings erforderlich (Tel. 07662 - 2304).

Zum Buch:

Eine schockierende Nachricht erschüttert das idyllische, sommerliche Wien: Ein Unbekannter hat in der Kaisergruft mehrere Geiseln genommen. Sarah Pauli, Journalistin beim Wiener Boten, befürchtet das Schlimmste, als sie vor Ort berichtet. Und ihr Gefühl trügt sie nicht. Der Täter erschießt ohne erkennbaren Grund zwei Menschen, dann sich selbst. Eine der Toten war eine berühmte Wiener Modezarin. Handelt es sich um einen gezielten Mordanschlag? Und was hat es mit dem Totenkopf auf sich, der auf einem der Särge in der Gruft gefunden wird?

Gewinnspiel:

Mit etwas Glück können Sie das Buch gewinnen, das Gewinnspiel endet am 10. April, die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

Beate Maxians 8. Wien-Krimi "Tod in der Kaisergruft"

Anmeldung Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, brauchen Sie ein

nachrichten.at-Benutzer-Konto.



Haben Sie ein nachrichten.at-Benutzer-Konto? Ja

Bitte melden Sie sich an, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Benutzername: Passwort:

Passwort vergessen »

Nein

Registrieren Sie sich kostenlos, um am Gewinnspiel teilzunehmen.



Ich bin einverstanden auch künftig über Aktionen der OÖNachrichten verständigt zu werden (postalisch, telefonisch, per SMS oder per E-Mail). Ich kann diese Einverständniserklärung jederzeit widerrufen.



Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname Strasse Stiege Stock Tür PLZ Ort Vorwahl / Telefonnummer / OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname:

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 4 + 1?



Ich bin einverstanden auch künftig über Aktionen der OÖNachrichten verständigt zu werden (postalisch, telefonisch, per SMS oder per E-Mail). Ich kann diese Einverständniserklärung jederzeit widerrufen. Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, brauchen Sie einnachrichten.at-Benutzer-Konto.Haben Sie ein nachrichten.at-Benutzer-Konto?