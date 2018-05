BUBBLEDAYS: Wakeboard-Slot gewinnen!

WAKEBOARDING THE HARBOUR

Bereits zum zweiten Mal dürfen nicht nur die Profis des Red Bull Wake of Steel, sondern auch die Besucher bei den LINZ AG BUBBLEDAYS im Hafen Wakeboarden - egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener.



Für Anfänger:

Fetzy und sein von ihm ausgebildetes Coaching Team unterstützen und motivieren dich via Funkhelm. Wir garantieren jedem Anfänger ein Fahrerlebnis!



Für Fortgeschrittene:

Für deinen ersten Invert (Raley, Backroll) bist du bei uns genau richtig. Bereits im ersten Coaching können wir dir das Fluggefühl vermitteln - mit selbst entwickelten und effektiven Methoden und viel Erfahrung.



Die OÖNachrichten verlosen einen WAKEBOARD-SLOT bei WAKEBOARDING THE HARBOR mit Coach Daniel Fetz (Europa- & Vizeweltmeister)!



Das Gewinnspiel läuft bis 06.06.2018.

Das Gewinnspiel läuft bis 06.06.2018.