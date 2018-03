3x2 Tickets für die druck.at-Gala mit Julian le Play gewinnen!

Gemeinsam mit druck.at verlosen wir 3x2 Tickets für die druck.at-Gala am 13. April in den Wiener Sofiensälen, bei der der FRANZL Design Award verliehen wird. Als Showact konnte kein Geringerer als Österreich-Export Julian le Play gewonnen werden. Mit Hits wie „1000 km“ und „Mein Anker“ wird er die druck.at-Gala zu einem unvergesslichen Event für die Teilnehmer machen. Durch den Abend führt Starmoderator Andi Knoll.



Im Rahmen der legendären druck.at-Gala werden die kreativsten Arbeiten von österreichischen Grafik- und Jungdesignern mit dem FRANZL Design Award ausgezeichnet. Die Sieger werden durch eine prominente Fachjury unter Werbelegende Raffaele Arturo ermittelt, zusätzlich können Design-Interessierte bis 31. März beim Online Community Voting mitvoten: designaward.druck.at



FRANZL Design Award

Auf Initiative von druck.at, der persönlichsten, schnellsten und größten Onlinedruckerei Österreichs, wird seit 2016 jährlich der FRANZL Design Award verliehen. Jung- und Grafikdesigner aus Österreich und der Schweiz werden eingeladen, ihre kreativsten Arbeiten in den Kategorien Druckprodukt, Werbung, Packaging & POS und Design-Serie einzureichen. Verliehen werden die begehrten FRANZL-Trophäen jeweils im Frühjahr im Rahmen der druck.at-Gala in Wien, wobei Jungdesignern ein zusätzliches Preisgeld von insgesamt 15.000 € winkt. Mit dem FRANZL Design Award bringt druck.at frischen Wind in die Kreativszene und fördert nachhaltig das Druckgewerbe in Österreich. „Ziel des Awards ist es, die Aufmerksamkeit auf gedruckte Meisterwerke der dynamischen Grafik- und Designbranche zu lenken und auch Jungdesigner vor den Vorhang zu holen“, so druck.at-Marketingleiter Markus Pauschenwein.



Jury & Online Community Voting

Die Bewertung nach Kreativität, Relevanz und Produktionsqualität erfolgt durch eine unabhängige und hochkarätige Fachjury unter der Leitung von Raffaele Arturo, Geschäftsführer der Wiener Kreativschmiede donnerwetterblitz. Weiteres in der Jury vertreten sind Andreas Waldschütz, weltbekannter Wiener Videokünstler, Michaela Burger, Creative Director der Schweizer Top-Agentur Wirz Brand Relations AG, Martin W. Drexler, Digital Media Strategist und Professor an der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt Wien, sowie Arno Reisenbüchler, Mitbegründer des kreativen Hotspots AANDRS und Emily Shirley, Digital-Print-Profi und druck.at-Geschäftsführerin. Zusätzlich zur Fachjury läuft bis 31. März 2018 ein Online Community Voting, bei dem Interessierte über die finale Reihung der Gewinner mitentscheiden können.



Die OÖNachrichten und druck.at verlosen 3x2 Tickets für die Gala!



Das Gewinnspiel läuft bis 04.04.2018.

Die Gewinner werden per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.