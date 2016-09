Kleiner Italiener: Kreativität mit Freiraum-Essenz

Mediterranes: Der neue Küchenchef beim Kleinen Italiener am Linzer Graben vermag zu überzeugen

Wer wissen will, wo man in Linz auf hohem Niveau gut isst, sollte sich auf die Fersen der Manager aus der Wohnbauwirtschaft heften. Diese haben nicht nur einen Riecher für Immobilien, sondern auch für Kulinarik.

Zuletzt wurden sie häufig beim Kleinen Italiener am Graben in Linz gesehen. Und das wird sich auch mit dem neuen Küchenchef Sasa Amidzic nicht ändern, der mit biologischen Lebensmitteln und wenig jodiertem Salz eine besondere Note in die mediterrane Küche bringt.

Padrone Otto Kantner hat das ehemalige Pizzalokal mit dem Umbau in ein kleines, feines Lokal verwandelt, das zum angenehmen Licht und zur nicht zu lauten Smooth-Jazz-Hintergrundmusik kreative Küche bietet und vor allem am Abend eine bezaubernde Atmosphäre verbreitet, die darüber hinweg sehen lässt, dass die Zweiertische sehr knapp beisammenstehen.

Wir entscheiden uns jeweils für ein Vier-Gänge-Menü um 59 Euro (sechs Gänge kosten 79 Euro).

Das ist nicht billig, aber preiswert. Die "tomatisierte Fischsuppe ("Chef style", einzeln um 12,90) kommt angenehm scharf daher, die Taglio-lini mit Garnelen und Karotten dafür angenehm mild, etwas mehr "al dente".

Dem Filetsteak aus piemontesischem Rindfleisch (einzeln 27,90) kann man via Live-Übertragung in der Küche beim Garen zusehen.

Großartig sind die Desserts. Das "After Eight" (einzeln 9,90) hat sich als Topfpflanze mit Minzeschaum und geriebener Bitterschokolade verkleidet, die "Crema Carleone" (6,90) ist die Italo-Version der Crème brûlée

und steht dieser in nichts nach.

Spielraum für den Gast

Das Dessert zu verweigern, wäre ein fataler Fehler gewesen.

Wer lieber etwas nachwürzt, statt sich den Vorlieben eines gar verliebten Kochs hinzugeben, wird beim Kleinen Italiener zufrieden sein.

Dabei kocht Sasa Amidzic nicht fad, sondern zurückhaltend, dem Gast etwas Spielraum lassend.

*****

OÖN-Wertung

Gesamtpunkte: 14 von 18

Küchenleistung: fünf von sechs Kochlöffeln

Service: drei von vier Kochlöffeln

Ambiente: drei von vier Kochlöffeln

Preis-Leistungs-Verhältnis: drei von vier Kochlöffeln

Notiz: Otto Kantners Italiener: Gehoben, aber trotzdem gemütlich

www.zumkleinenitaliener.at

