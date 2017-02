Eine Zeitreise zu Spieß und Eis-Palatschinke

Der renovierte Breitwieserhof verströmt viel Nostalgie, kulinarisch bisweilen ein bisschen zu viel.

Die Innviertler Knödelvariation: Empfehlung Bild:

Der Breitwieserhof in der Brucknerstraße gehört für viele Linzer zu jener seltenen Spezies der Traditionsgasthäuser der Landeshauptstadt, die noch existieren. Kegelscheiben, Sitzen im Gastgarten zwischen Wiener Straße und Bindermichl, Erinnerungen an den Spieß mit Pommes und die Eispala.

Zeit für eine Zeitreise und der Frage nachzugehen, ob die Realität und die Erinnerung zusammenfinden. Der Breitwieserhof ist renoviert. Das ist im Eingangsbereich sehr modern. Ob es zur urigen Gaststube passt, ist eine andere Frage. Diese versprüht den Charme einer richtigen Wirtsstube, wiewohl ein paar dekorative Kleinigkeiten nicht schaden würden.

Das Service ist professionell und nett. Dass man Vorspeise, Hauptspeise und Dessert binnen einer Stunde bekommt, ging uns fast zu schnell, weil hier ein wenig der Verdacht der Instant-Küche keimte. Die Frittatensuppe (2,60 Euro) war besser als die Kürbiscremesuppe (3,60), der es an Würze mangelte.

Die Innviertler Knödelvariation (7,40) überraschte positiv in Umfang und Geschmack, das Zanderfilet (13,80) verbuchten wir in der Kategorie "Durchschnitt". Der Spieß mit Schweinefilet (13,90) erinnerte zwar an früher, mitsamt den Pommes und dem Gemüse schlossen sie aber bestenfalls beim Fisch an. Fazit nach der Hauptspeise: Zumindest viel war es.

Die Hoffnungen des Nostalgikers ruhten auf der Eispalatschinke (5,80), jener Kombination, die an romantische Sommer in den 1980er-Jahren gemahnte.

Doch diese Eispala haben wir auch schon besser erlebt, raffinierter dekoriert, mit Eis, das sich besser mit den restlichen Teilen vermählt. Fazit: Nostalgie recht und schön, aber eine Küche darf sich auch weiterentwickeln.

*****

OÖN-Bewertung

Gesamtpunkte: 10 von 18 Punkten

Küchenleistung: 3 von 6 Löffeln

Service: 3 von 4 Löffeln

Ambiente: 2 von 4 Löffeln

Preis-Leistung: 2 von 4 Löffeln

INFO Breitwieserhof

Adresse: Brucknerstraße 38, 4020 Linz

Telefon: 0732/651051

Ruhetage: Samstag, Sonntag

www.breitwieserhof.at



