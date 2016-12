Das Küchen-Geheimnis vom Nepomuk in Florian

Es gibt die Sängerknaben, ein Stift und Wirtshäuser. Ein junges Gourmet-Restaurant fehlte noch in St. Florian. Nepomuk schafft´s.

Williamsbirne genussvoll anders interpretiert Bild:

Der heilige Nepomuk gilt als nicht besonders redselig. Manchmal sollte man aber Geheimnisse ausplaudern.

Vor allem wenn von Nepomuk selbst die Rede ist. Nicht vom kurzbärtigen Kleriker, sondern vom neu eröffneten Restaurant in St. Florian, von dem man noch viel hören wird.

Schuld ist der 24-jährige Koch Thomas Hofer, der beichtet: "Wer nichts riskiert, kann nichts gewinnen." In seiner jungen Vita steht eine beachtliche Liste renommierter Lokale: Landhaus Bacher, Obauer, Palais-Coburg, Verdi-Diele oder zuletzt Georg Essig. Da wird der Gast schon einmal neugierig, was in dem engagierten Burschen steckt.

Das Restaurant Nepomuk war einige Zeit ein Kaffeehaus, ehe es von der Familie Kobler (Pizzeria Palermo) und Thomas Hofer in ein Restaurant verwandelt wurde. Die Einrichtung wurde beibehalten (noch) und weckt Erinnerungen an vergangene Kaffeehauszeiten. "Ich weiß, es ist keine Schönheit, aber wir wollen mit der Qualität des Essens punkten", betont der Koch beherzt. Und das gelingt – ohne vorab daraus ein Geheimnis zu machen – perfekt.

Mit der Sommelière Katharina Rimpler wird der Begriff Dienstleistung neu definiert: Herzlich, charmant, kompetent, nicht zu aufdringlich. Das ist Gastronomie nach Wunsch. Die Küche gibt dem Service-Team kulinarische Rückendeckung und kocht regionale Spezialitäten mit Streiflichtern aus dem Ausland. Die Karte wechselt alle zwei Wochen. Zu Mittag dominiert eine kleine, einfache Bistro-Karte. Am Abend wird gezaubert.

Nach dem Küchengruß, gebackenes Kalbsbries (köstlich), hext der Küchenmagier vier Gänge "Adventzauber" (49 Euro) aus dem Kochtopf: Ein cremiges Beef Tatar mit Wachtelei mit einem Hauch von Sardellen.

Der konzentrierte Wohlgeschmack gelingt mit der Topinambur-Schaumsuppe und Parmesan-Raviolo. Als Hauptspeise duellieren sich Dreierlei vom Kalb (rosa Rücken, Butterschnitzel, gebackener Kalbskopf) um die geschmackliche Vormachtstellung. Wundervoll begleitet von einer geschmorten Zwiebel.

Das Dessert, eine Williamsbirne mit Nougat, Topfen und Kerbel schmeckt sündhaft gut und rundet das Menü perfekt ab.

Aber Pssst. (Noch) ist es ein Geheimtipp. Also nicht weitersagen.

*****

OÖN-Wertung

Gesamtpunkte: 13 von 18 Punkten

Küchenleistung: 5 von 6 Kochlöffeln

Service: 4 von 4 Kochlöffeln

Ambiente: 1 von 4 Kochlöffeln

Preis-Leistungs-Verhältnis: 3 von 4 Kochlöffeln

Notiz: Gute Weinauswahl, der Koch kommt gerne aus der Küche und erklärt die Gerichte

Nepomuk

Adresse: Marktplatz 15, 4490 St. Florian

Telefon: 07224/21937

Öffnungszeiten: abends Di. bis Sa. ab 18, mittags Mo. bis Sa. 11 bis 14 Uhr

