Wirts-Kinder übernehmen jetzt die Küche

Lukas Haudum hat in Helfenberg das Kommando in der Küche übernommen. Vater Peter steckt zurück.

Generationswechsel ist in etlichen Top-Lokalen im Lande angesagt. Denn Wirts-Kinder kehren nach Wanderjahren nach Hause zurück und rühren mutig um. Philip Rachinger, der Junior im Gourmet-Restaurant Mühltalhof in Neufelden, hat sich auf Augenhöhe zu Papa Helmut hochgekocht. Clemens Grabmer kocht mit Mutter Elisabeth im Feinschmecker-Treff Waldschänke in Grieskirchen.

Heuer im Mai ist Sohn Lukas Haudum (25) nach Helfenberg ins allseits bekannte gleichnamige Familien-Gasthaus heimgekehrt. Vater Peter Haudum hat ihm in der Küche Platz gemacht. "Ich habe ja noch die Speckwerkstatt, den Seminarbetrieb, den Holzhandel und bin im Ortgeschehen involviert", sagt der omnipräsente Tausendsassa.

"Zuerst hat Lukas die Gewürze in der Küche weggeräumt", sagt Mutter Christl. Gemeint sind wohl auch die Geschmacksverstärker, die in Helfenberg nun out sind. Lukas ist vom Kreuzfahrtschiff Aida zurück ins Mühlviertel gegangen und hat auch jemanden mitgebracht. Fina, seine bereits standesamtlich angetraute Ehefrau, stammt von den Philippinen und war auf hoher See Zimmermädchen. Jetzt blitzt auch Haudums Vermietung.

An der bodenständigen Speisekarte des Gasthauses wird gottlob nichts geändert. "Kalbsrahmbeuschel, Leberschädl und Blunzen werden wir immer haben", sagt Vater Haudum, der das Mitreden in der Küche nicht so ganz lassen kann. Es wird halt nur weniger deftig. Das heißt, dass es weiter Schweinsbraten gibt, aber nicht als Hauptspeise eines Drei-Gänge-Menüs.

"Ich bin kein Freund des Filets", sagt Lukas Haudum. Er schätzt ein Schulter-Scherzl, den Rinderhüftmuskel Fledermaus und einen Kalbshals, der gefüllt eine besondere Delikatesse ist, mehr als den Lungenbraten. Zupass kommt Lukas Haudum dabei, dass er früher in der Fleischhauerei Leibetseder in Rohrbach gearbeitet hat. Kochen hat Lukas bei Caterer Caseli in Linz gelernt. Dann befuhr er drei Jahre kochend die ganze Welt und schnupperte ein Weilchen in die Spitzen-Gastrowelt "Ikarus" von Didi Mateschitz im Hangar 7 in Salzburg.

So ganz beim Alten bleibt freilich die Speisekarte "im Haudum" in Helfenberg nicht. Denn da werden auch Sonntagvormittag die Jäger im Jägerstüberl ein Gulasch zum Bier essen. Abends ist immer mehr schönes Essen auch zu feierlichen Anlässen wie Hochzeits-Jubiläen oder Geburtstagen gefragt.

"Ich kombiniere gerne Wolfsbarsch mit Blunze und selbst gemachtem Lardo", sagt Lukas Haudum. Topinambur, die exotische Stärke-Knolle, kommt ebenso zum Einsatz wie die Süßkartoffel. Auch die philippinische Handschrift der Familie von Haudums Gattin Fina wird zu bemerken sein. "Die kochen genauso einen Ochsenschlepp wie wir, nur halt mit anderen Gewürzen", sagt Lukas Haudum. Er ist für 130 Sitzplätze im Gasthaus Haudum eingerichtet. An einem Tag muss er aber sicher nicht kochen. Am 19. Mai 2018 heiratet er nämlich seine Fina kirchlich.

