Tiramisu: Zieh mich hoch zum Genuss Von Philipp Braun, 24. Mai 2018 - 12:03 Uhr

Schon der Großherzog Cosimo III. durfte sich Ende des 17. Jahrhunderts glücklich schätzen, als er die als potenzsteigernd geltende „Zuppa del Duca“ serviert bekam. Aufgrund der Zutaten gilt diese als Vorläufer des heutigen Tiramisu.

Über die genaue Herkunft des Desserts, wie wir es heute kennen und lieben, wird jedoch gezankt. Auf der einen Seite meinen Genießer, dass es ursprünglich aus Venetien stammt und dem Restaurant Le Beccherie in Treviso zuzuschreiben ist. Andererseits ist der italienische Kulinarik-Journalist Gigi Padovani überzeugt, dass zwischen 1935 und 1950 bereits zwei Restaurants (Roma in Tolmezzo und Del Vetturino in Pieris) das sündige Dessert auf die Karte geschrieben haben.

Für OÖN-Leserin Friederike P. aus Linz ist dieser Zwist nebensächlich. Sie will einfach nur ein gutes Dessert genießen und schreibt: „Ich bin über 70 Jahre alt, war noch nie in Italien und habe noch nie ‘ein echtes Tiramisu’ gegessen. Haben Sie ein Rezept oder kennen Sie eine Konditorei, wo man diese Köstlichkeit herstellen oder kaufen kann. Das Industrielle ist nur grauslich.“

Also Frau P.: Gutes Tiramisu gibt es in den Linzer Lokalen „480 Grad“ und „Rosso di Acqua e Sole“. Für Hobby-Patissiers ist es wichtig, frische Bio-Eier, starken Espresso und hochwertigen Rum zu verwenden.

Im Kochbuch „Italien vegetarisch“ von Katharina Seiser werden 4 Eier getrennt, das Eigelb mit 70g Zucker schaumig gerührt und mit 500g Mascarpone vermischt. Dann das Eiklar mit 70g Zucker steif schlagen und alles behutsam untermischen. Jetzt 500g Löffelbiskuits kurz im kalten Espresso (ca. 300ml mit 1El Rum vermischt) eintauchen, in eine Form schichten, mit Creme bedecken und Kakao bestreuen. Wiederholen, bis die Form voll ist. Mindestens 4 Stunden im Kühlschrank ziehen lassen und vor dem Servieren mit Kakaopulver überpudern.

Die Kolumne schreiben abwechselnd Karin Haas und Philipp Braun, das Genussteam der OÖNachrichten.

p.braun@nachrichten.at

