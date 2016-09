Lukas Kienbauer in seinem Gourmetrestaurant Lukas Bild: haas Freizeit Essen & Trinken Gault Millau verteilt die Hauben neu Lukas Kienbauer aus Schärding errang auf Anhieb zwei Hauben. Der erst 25-Jährige hat heuer im Frühjahr sein Restaurant Lukas eröffnet und kam aus dem Stand in den Koch-Olymp. Von Karin Haas, 28. September 2016

Gewinner sind auch das Anton im Musiktheater in Linz, Christian Göttfried in der Linzer Altstadt und das Casino-Restaurant Cuisino, die allesamt nun eine Haube haben. Von einer auf zwei Hauben kochten sich Thomas Hofer mit seinem Culinariat in Hellmonsödt, das mit Jahreswechsel ins Bergergut nach Afiesl übersiedelt.

Der Keplingerwirt in St. Johann am Wimberg, seit vielen Jahren eine verlässliche Gourmet-Adresse, kochte sich zu seiner Haube ebenfalls eine zweite dazu.

Keine Freude wird man hingegen in gleich drei Küchen haben: Der Holzpoldl der Familie Fehrer in Lichtenberg verlor seine Haube knapp, ebenso Rahofer in Kronstorf und da Guiseppe in Linz.

Abgewertet wurden ohne Haubenverlust folgende oberösterreichischen Lokale: Atmosphere in Dorf an der Pram, Kerbl´s Küche in Rossleithen; der Steegwirt in Bad Goisern und das 1erBeisl in Nussdorf.

Den Sprung in den Haubenrang schafften hingegen die Orther Stub´n in Gmunden und die Klosterstube in Traunkirchen.

Haarscharf es nicht geschafft haben es die Schlossbrasserie mit Rudi Grabner, die erst im Sommer eröffnete Poststube 1327 in Traunkirchen, dessen Karte Zwei-Hauben-Koch Lukas Nagl komponierte, das Urbanides in Linz-Urfahr und das Schloss Hochhaus von Rainer Stranzinger in Vorchdorf.

Sowohl Stranzingers Tanglberg als auch Helmut Rachingers Mühltalhof hielten 17 Punkte und damit ihre drei Hauben.

Auch bei den Zwei-Hauben-Köchen gibt kaum Bewegung.

Österreichweit sind Silvio Nickol in Wien, Heinz Reitbauer mit seinem Steirereck in Wien, Simon Taxacher in Kirchberg in Tirol, Karl und Rudolf Obauer in Werfen die Vier-Hauben-Köche.

Als „die Besten“ im Drei-Hauben-Bereich nennt Gault Millau James Baron vom Tannenhof in St. Anton am Arlberg (der Londoner ist seit heuer dort), Thomas Dorfer vom Landhaus Bacher in Mautern, Andreas Döllerer aus Golling, Alexander Fankhauser (Fügenberg), Konstantin Filippou (Wien), der Oberösterreicher Harald Irka (Saziani Stub´n in Straden), Martin Klein (Irakus, Salzburg), Markus Mraz (Wien), Martin Sieberer (Paznaunerstube, Ischgl) und Alain Weissgerber (Taubenkogel, Schützen am Gebirge).

Die meisten Hauben hat übrigens mit 157 erwartungsgemäß Wien, gefolgt von der Steiermark mit 123.

Oberösterreich hält 53 Hauben und damit fünf weniger als im Jahr zuvor.

Hierzulande gibt es 38 Haubenlokale. Weniger gibt es nur mehr im Burgenland mit 16.

