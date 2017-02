Das ist unbezahlbar: eine pittoreske Landschaft Bild: KOENIGSHOFER Freizeit Essen & Trinken Der erste 1000-Schilling-Wein Die STK-Winzer hatten vor mehr als 30 Jahren eine klare Vision vom steirischen Wein Von Philipp Braun, 03. Februar 2017 - 00:04 Uhr

Wir haben Anfang der 80er Jahre intensiv diskutiert, was wir machen können, damit der steirische Wein international anerkannt wird." Walter Polz, der mit seinem Bruder Erich und Neffen Christoph das Familienweingut (seit 1912) in Spielfeld führt, erinnert sich an die Anfänge, die freilich nicht einfach waren.

Es kommt, wie man denkt

Das Image und die Qualität des steirischen Weins war am Boden. Austauschbar, Massenproduktion und keine klare Rückverfolgung zeichneten die Weine von damals aus.

Wenig zufriedenstellend für Walter Polz, der diese Woche bei der Jahreshauptversammlung des oberösterreichischen Sommeliervereins im Pöstlingbergschlössl über die STK (Steirische Terroir und Klassik) Weingüter referierte. "Wir haben gegen Masse und Verwischung angekämpft, um Qualität sicherzustellen", sagt Polz, der auf die Mitarbeit auserwählter junger, euphorischer Mitstreiter zählen konnte und kann. In der Diskussion entstand die Vorstellung, wie guter Wein zu schmecken hat. Jeder mühsam verdiente Schilling wurde in teure und edle Tropfen investiert, um zu kosten wieso ausländische Weine einen Wert haben und die Steirischen nichts kosten.

"Das Ziel muss sein, dass wir auch einmal einen 1000-Schilling-Wein produzieren", erinnert sich Polz.

"Man muss bereit sein, für Wein etwas auszugeben und das Besondere schätzen. Ein Wein um fünf Euro im Handel kann nicht gut sein."

1000 Schilling

Winzerkollege Willi Sattler war dann der erste, der um die Jahrtausendwende einen exzellenten Weißburgunder um 160 Euro auf den Markt brachte. 2012 war es bei der Familie Polz soweit. Der Jubiläumswein Sauvignon Blanc Hochgrassnitzberg 2012, eine Sonderfüllung im 500-Liter-Fass, überschritt erstmals die 75-Euro-Marke.

Freilich ist der Preis nicht das einzige Gütekriterium. Mit der Lagenklassifizierung, dem Bezug zur Natur und der Konsequenz, nicht nur einfachen Trinkwein zu produzieren, schaffen es heute die STK-Weingüter, auch international für Furore zu sorgen.

