Der Italiener Massimo Bottura nahm die Auszeichnung mit seiner Frau Lara Gilmord entgegen. Bild: AFP Freizeit Essen & Trinken Das sind die besten Restaurants der Welt Laut "The World's 50 Best Restaurants" lässt es sich hier am besten speisen: Von nachrichten.at, 20. Juni 2018

Mehr als 1000 Gastronomen, Küchenchefs und Gastrokritiker wählten für das Unternehmen „William Reed Business“ die 50 besten Restaurants der Welt aus. Dienstagabend wurden die Preise im spanischen Bilbao verliehen.

Die Liste führt in diesem Jahr Massimo Botturas „Osteria Francescana“ in Modena an. Schon 2016 durften sich die Italiener über diese Auszeichnung freuen. Die Organisatoren lobten Botturas moderne Interpretationen der italienischen Küche als "einen Wink zum Traditionellen mit anspruchsvoller Moderne, philosophischen Konzepten mit altmodischem Geschmack und kühner Herzlichkeit."

"Das Wichtigste ist der Gaumen": Die OÖN haben den weltbesten Koch interviewt.

Der Vorjahrssieger, das New Yorker „Eleven Madison Park“, fiel auf den vierten Platz zurück. Den zweiten Platz belegt das Restaurant "El Celler de Can Roca" im spanischen Girona, Platz drei das "Mirazur" in Menton in Frankreich. Das Restaurant „Steirereck“ im Wiener Stadtpark landete auf Platz 14.

Die in London lebende Nordirin Clare Smyth ist "World’s Best Female Chef 2018". Smith war Küchenchefin im Restaurant "Gordon Ramsay", 2017 eröffnete sie ihr eigenes Restaurant "Core by Clare Smyth" in Notting Hill.

„World's 50 Best Restaurants 2018“

01. Osteria Francescana, Modena, Italien

02. El Celler de can Roca, Girona, Spanien

03. Mirazur, Menton, Frankreich

04. Eleven Madison Park, New York, USA (bestes Restaurant in Nordamerika) – Vorjahressieger

05. Gaggan, Bangkok, Thailand (bestes Restaurant in Asien)

06. Central, Lima, Peru (bestes Restaurant in Südamerika)

07. Maido, Lima, Peru

08. Arpège, Paris, Frankreich

09. Mugaritz, San Sebastian, Spanien

10. Asador Etxebarri, Axpe, Spanien

11. Quintonil, Mexico City, Mexico

12. Blue Hill, Stone Barns, USA

13. Pujol, Mexico City, Mexico

14. Steirereck, Wien, Österreich

15. White Rabbit, Moskau, Russland

16. Piazza Duomo, Alba, Italien

17. Den, Tokyo, Japan

18. Disfrutar, Barcelona, Spanien

19. Geranium, Kopenhagen, Dänemark

20. Attica, Melbourne, Australien

21. Alain Ducasse au Plaza Athénée, Paris, Frankreich

22. Narisawa, Tokyo, Japan

23. Le Calandre, Rubano, Italien

24. Ultraviolet by Paul Pairet, Shanghai, China

25. Cosme, New York, USA



26. Le Bernardin, New York, USA

27. Borago, Santiago, Chile

28. Odette, Singapur

29. Alléno, Paris, Frankreich

30. D.O.M.,Sao Paulo, Brasilien

31. Arzak, San Sebastian, Spanien

32.Tickets, Barcelona, Spanien

33. Clove Club, London, Großbritannien

34. Alinea, Chicago, USA

35. Maaemo, Oslo, Norwegen

36. Castel Di Sangro, Italien

37. Restaurant Tim Raue, Berlin, Deutschland

38. Lyle’s, London, Großbritannien

39. Astrid y Gastón, Lima, Peru

40. Septime, Paris, Frankreich

41. Nihonryori RyuGin, Tokyo, Japan

42. The Ledbury, London, Großbritannien

43. Azurmendi, Larrabetzu, Spanien (Gewinner des Sustainable Restaurant Award)

44. Mikla, Istanbul, Türkei

45. Dinner by Heston Blumenthal, London, Großbritannien.

46. Saison, San Francisco, USA

47. Schloss Schauenstein, Fürstenau, Schweiz

48. Hiša Franko, Kobarid, Slowenien

49. Nahm, Bangkok, Thailand

50. The Test Kitchen, Kapstadt, Südafrika

