Die Liebe zum Wein schließt das Bier nicht aus. Hannes Roither, Betreiber des Restaurants Gramaphon, ist ausgebildeter Wein-Sommelier und veranstaltet bereits zum zweiten Mal das "Craft-Bier-Fest" in Gramastetten: "Gerade im Mühlviertel sind wir der Regionalität verpflichtet und wollen deswegen den Fokus mehr auf Bier legen", sagt Roither. Auf Wein möchte er deswegen nicht verzichten. "Wir haben eine sehr gute Weinkarte, aber das Weinsortiment wird etwas reduziert. Dafür erweitern wir das Bierangebot."

In Gramastetten gibt es am Samstag, 17. März, eine Selektion an Bieren diverser Brauereien zu verkosten. Die OÖN stellen drei Stände vor:

Bierviertel: Die Braucommune in Freistadt, die Privatbrauerei Hofstetten, die Stiftsbrauerei Schlägl und der Biersommelier-Weltmeister Karl Schiffner haben sich zum Bierviertel zusammengeschlossen und präsentieren eine Auswahl an Bierspezialitäten aus dem eigenen Haus, aber auch die Bierviertel-Cuvée. Eine Mischung aus dem Stifter Bier, Rotschopf, Granit und Champion Bitter. Vergangenes Jahr war die Cuvée am ersten Tag der Präsentation ausverkauft, heuer wurde vorgesorgt, und es gibt davon wesentlich mehr Flaschen. Die Cuvée ist vollmundig, man spürt ein wenig Karamell, Honig, ein schönes Raucharoma und eine angenehme Bittere der sechs verschiedenen Hopfensorten.

Leonfeldner Bier: Die Medizin von Gerald Weixelbaumer ist eindeutig das Bier. Der Brauer aus Bad Leonfelden ist pharmazeutisch-kaufmännischer Assistent. Sein Wissen und auch manche Kräuter lässt er gerne ins Bier, wie beim Wermutströpferl, einfließen: Ingwerwurzel und Wermutkraut vereinen sich hier zu einem erfrischenden, angenehm bitteren Bier. Beim "Craft-Bier-Fest" wird zudem der Weizenbock angeschlagen.

Syndicate Brewers: Die Brauerei ist wie Musik in den Ohren. Und das nicht deswegen, weil Gerhard Jax und Stefan Starzer die Burgbrauerei Clam wieder wachgeküsst haben. Denn auch die Biere sind eine Melodie am Gaumen: Die vollmundige Hackler-Medizin wird aus sechs verschiedenen Malzen hergestellt. Beim "Full Scottish Breakfast" spürt man Whisky-Malz, und der Männerkaffee beinhaltet Kaffee der Rösterei Suchan.

Bierfestival

Am Samstag, dem 17. März (16 bis 23 Uhr), findet das Craftbeer-Fest im Veranstaltungszentrum von Gramastetten statt. Der Eintritt ist frei, Biere werden in 0,1-l- Gläsern ausgeschenkt. Bezahlung mit Fest-Chips, die man beim Eingang erhält. Für OÖN-Abonnenten gibt es zwei Chips gratis! Neben vielen Bieren rundet eine Auswahl an Streetfood die Veranstaltung ab.

